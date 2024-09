Devi assolutamente iniziare una dieta senza zucchero: può avere effetti anti-invecchiamento

Un recente studio ha rivelato come seguire una dieta povera di zuccheri possa essere efficace per ringiovanire l’età biologica.

Un’indagine condotta dall’Università di San Francisco e pubblicata su Jama Network Open ha rivelato che una dieta ricca di vitamine e minerali, ma povera di zuccheri, potrebbe avere proprietà anti-invecchiamento.

I ricercatori hanno analizzato l’effetto di tre diversi regimi alimentari su un test biochimico utilizzato per stimare la salute e l’età biologica di un individuo. Hanno scoperto che una migliore alimentazione si associava a cellule che apparivano più giovani. Inoltre, a parità di dieta sana, un maggiore consumo di zucchero era collegato a un aumento dell’età biologica.

Lo studio

Lo studio rappresenta uno dei primi a dimostrare una correlazione tra zucchero aggiunto e invecchiamento cellulare, ed è il primo a coinvolgere persone di mezza età di diverse etnie.

La co-autrice senior Elissa Epel ha spiegato che lo studio amplia la nostra comprensione dei danni causati dallo zucchero, confermando che alti livelli di zucchero aggiunto sono legati a un deterioramento della salute metabolica e a malattie precoci. Ora si sa che l’accelerazione dell’invecchiamento cellulare è alla base di questa relazione, suggerendo che il consumo eccessivo di zucchero compromette la longevità.

Barbara Laraia, co-autrice senior dell’UC Berkeley, ha aggiunto che, poiché i processi di invecchiamento cellulare sembrano essere reversibili, ridurre il consumo di 10 grammi di zucchero al giorno potrebbe far “riavvolgere” l’orologio biologico di circa 2,4 mesi, a condizione che questa riduzione sia mantenuta nel tempo.

Infine, l’esperta ha sottolineato l’importanza di concentrarsi su alimenti ricchi di nutrienti essenziali e poveri di zuccheri aggiunti come strategia per incentivare un’alimentazione sana e favorire una vita più lunga.

Seguire una dieta anti-invecchiamento significa consumare alimenti con un maggiore apporto di vitamine A, C, B12 ed E, acido folico, selenio, magnesio, fibre e isoflavoni, e per quanto riguarda lo zucchero si consiglia per gli adulti di non superare i 50 grammi di zucchero aggiunto al giorno.

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram .

Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonte: UCSF

Ti potrebbe interessare: