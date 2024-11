Cosa succede al tuo girovita mangiando una lattina di fagioli al giorno?

Gli esperti ritengono che aggiungere questo popolare alimento alla dieta e mangiarlo per "cinque giorni su sette" potrebbe ridurre il girovita.

Può l’introduzione di un cibo nella propria dieta favorire il dimagrimento ? Dipende sicuramente da tantissimi fattori, ma stando a quanto suggerito da questo medico l’aggiunta di fagioli alla propria alimentazione quotidiana potrebbe aiutare a ridurre il grasso della pancia e il girovita nel giro di pochi giorni. Si tratta del dottor William Li, che ha parlato al podcast Feel Better Live More degli alimenti che quotidianamente portiamo sulla nostra tavola e che possono aiutare a bruciare il “grasso corporeo dannoso”.

È stata studiata una lattina di fagioli bianchi poco costosi. È stato dimostrato che mangiare una lattina di fagioli per cinque giorni su sette riduce il girovita bruciando il grasso corporeo dannoso.

Cosa c’è in un fagiolo? Innanzitutto tante fibre alimentari e alcuni grassi sani provenienti dai legumi. Ovviamente il modo in cui cucini i fagioli farà la differenza.

Se si desidera migliorare il proprio potenziale brucia grassi, l’esperto consiglia anche l’aggiunta di olio extravergine di oliva.

Il dottor Li non è l’unica persona che ha parlato delle proprietà dei fagioli, ma anche i ricercatori del Centro clinico per il diabete di Shanghai hanno scoperto che questi legumi potrebbero aiutare a ridurre il peso.

Inoltre, anche il nutrizionista Rob Hobson parlando a Diabetes.co.uk ha dichiarato:

I fagioli potrebbero, in teoria, aiutare le persone a dimagrire. Tuttavia, spalmare il toast nel burro annullerebbe qualsiasi effetto.

Quindi, è bene aggiungere i fagioli nella propria alimentazione ma la chiave sta nel modo in cui li cuciniamo; in più, per favorire la perdita di peso è consigliabile sempre seguire un’alimentazione bilanciata secondo le proprie esigenze nutrizionali da abbinare all’esercizio fisico regolare.

