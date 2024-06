Cibo e capricci: il test che ogni genitore dovrebbe provare a fare con i propri figli

Un "semplice" cambiamento nella dieta ha trasformato radicalmente il comportamento di Isobel, una bambina di 8 anni. Questa storia ci mostra come i cibi che portiamo in tavola possano influenzare positivamente (o negativamente) i nostri figli

Che rapporto ci può essere tra cibo e comportamento dei bambini? Si tratta di una tematica affascinante e ancora poco conosciuta ma recentemente un esperimento condotto da una famiglia del Regno Unito ci offre una prospettiva preziosa e qualcosa su cui riflettere.

Negli ultimi tre anni, Kate e Mike Rawlings hanno dovuto affrontare un comportamento a dir poco turbolento della loro figlia Isobel di otto anni, che trasformava ogni pasto in una vera e propria battaglia, rendendo una momento di vita familiare che doveva essere rilassato in qualcosa di davvero estenuante.

Come ha raccontato la mamma, una dietista professionista:

Le sue esplosioni incontrollate di rabbia si stavano verificando sempre più spesso. All’inizio pensavamo fosse solo un fase, ma quando abbiamo appreso dei potenziali effetti della dieta sul comportamento, abbiamo deciso di provare un cambiamento radicale.

La svolta è arrivata grazie alle teorie di Joe Wicks, un allenatore di fitness britannico molto noto soprattutto per il suo approccio a stili di vita sani e attivi. Secondo Wicks una dieta ricca di zuccheri e cibi ultra-elaborati può influenzare negativamente il comportamento e Kate ha deciso di seguire i consigli del dottor Alex Richardson, esperto in nutrizione e comportamento, che ha guidato la famiglia in un esperimento alimentare di tre settimane.

Il cambiamento drastico nella dieta di Isobel

Sotto la guida del dottor Richardson, la famiglia ha eliminato completamente cibi ultra-elaborati e zuccherati dalla dieta di Isobel.

Abbiamo tolto gli snack zuccherati e abbiamo introdotto più proteine ​​e fibre. – spiega Kate – Abbiamo anche optato per alimenti meno trasformati, come frutta, verdura, noci e cereali integrali.

Secondo il dottor Richardson, questa strategia mirava a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue di Isobel, migliorando così la sua concentrazione e riducendo i picchi di rabbia.

Prima, la dieta di Isobel era caratterizzata da un elevato consumo di cibi zuccherati, stimato a più di 40 g di zucchero al giorno, quasi il doppio del limite raccomandato. Questo includeva una varietà di cibi ultra trasformati (UPF), come dolci, biscotti e snack confezionati.

Isobel ora consuma meno di 5 g di zucchero al giorno e ha integrato nella sua alimentazione frutta, verdura, noci e cereali integrali per migliorare il microbioma intestinale e sostenere la stabilità dell’umore e del comportamento.

Prima, la dieta della bambina includeva anche frequentemente oli di semi come l’olio di girasole, che possono causare infiammazione nel corpo. Questi oli erano presenti nei cibi trasformati consumati da Isobel, come patatine e biscotti. Inoltre, la piccola consumava regolarmente latte e latticini.

Dopo aver consultato il dottor Richardson, Kate ha apportato modifiche sostanziali. Ha sostituito gli oli di semi con olio d’oliva o burro, e ha incluso più pesce grasso ricco di omega-3 nella dieta di Isobel per favorire la funzione cerebrale e ridurre l’infiammazione. Inoltre, ha iniziato ad utilizzare latte di capra per escludere possibili sensibilità alimentari che avrebbero potrebbero influenzare il comportamento della bambina.

In effetti, i risultati sono stati sorprendenti.

Dopo tre settimane dall’inizio del nuovo regime alimentare, i risultati erano evidenti. Isobel è diventata più calma, meno incline agli scoppi d’ira e più concentrata a scuola.

Anche i cambiamenti nel sonno e nella routine quotidiana di Isobel sono stati evidenti. Prima l’ora di andare a letto era un altro grande problema. Seguendo questo regime alimentare, invece, è diventata più tranquilla e cooperativa anche nei momenti precedenti al sonno.

Il dottor Richardson, che ha supervisionato l’esperimento, conferma che la dieta può avere un impatto significativo sul comportamento dei bambini.

Ridurre lo zucchero e i cibi ultra-elaborati ha avuto un effetto positivo su Isobel. La stabilizzazione dei livelli di zucchero nel sangue e l’aumento del consumo di fibre hanno contribuito a migliorare il suo umore e la sua capacità di concentrazione.

Per Kate e Mike, il cambiamento nella dieta di Isobel ha rappresentato una svolta fondamentale nella gestione del figlia e la vita di tutti è notevolmente migliorata.

Questo esperimento non è solo un esempio di come la dieta possa influenzare il comportamento dei bambini, ma anche di come i genitori possano intervenire in modo efficace per migliorare il benessere dei propri figli attraverso scelte alimentari più consapevoli.

Che ne pensate?

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: