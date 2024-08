Che legame esiste tra i tumori e la carenza di vitamina B6?

Una recente ricerca condotta dai dipartimenti di biologia e biotecnologie della Sapienza Università di Roma, in collaborazione con il Laboratorio di neurobiologia cellulare della Fondazione Santa Lucia, ha rivelato una correlazione tra la carenza di vitamina B6 e lo sviluppo di tumori maligni.

La vitamina B6 è un composto idrosolubile con proprietà antiossidanti, essenziale per il corretto funzionamento di enzimi coinvolti in molte reazioni metaboliche. La sua mancanza può provocare danni al DNA e anomalie cromosomiche, aumentando il rischio di sviluppare tumori.

La vitamina B6 è presente in molti alimenti comuni, tra cui carni bianche, pesce, spinaci, patate e legumi. Le carenze di questa vitamina sono rare nei paesi sviluppati, ma possono verificarsi a causa di farmaci, abuso di alcol o patologie come il diabete e sindromi di malassorbimento.

Lo studio

Lo studio ha esaminato per la prima volta il ruolo della vitamina B6 e hanno dimostrato che una carenza di questa vitamina può trasformare tumori benigni, causati dall’oncogene RasV12, in tumori più aggressivi e capaci di produrre metastasi.

L’esperimento ha permesso di monitorare la progressione dei tumori e delle metastasi. Dopo aver ridotto i livelli di vitamina B6, è stato osservato un aumento dell’aggressività dei tumori.

Gli scienziati prevedono che lo studio potrebbe essere utilizzato in futuro per studiare come la carenza di altri micronutrienti possa influenzare la formazione e la metastatizzazione dei tumori.

I risultati hanno sottolineato l’importanza di monitorare i livelli di vitamina B6 e di considerare l’integrità del genoma come possibile indicatore predittivo nei casi di carenza. Inoltre, viene ribadito il ruolo cruciale della dieta nella prevenzione dei tumori maligni.

Fonte: Cell Death & Desease

