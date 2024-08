Carni rosse e lavorate, scoperto nuovo effetto collaterale sul rischio di diabete di tipo 2 (nuovo studio)

Un nuovo studio supporta l’affermazione che il consumo di carni lavorate e carni rosse può aumentare il rischio di diabete di tipo 2.

Il diabete di tipo 2 si verifica quando il corpo non riesce a produrre abbastanza insulina o non la usa bene, e più di 38 milioni di persone – circa 1 su 10 – soffrono di diabete, rendendolo l’ottava causa di morte.

Ricerche precedenti hanno scoperto che consumare più di una porzione di carne rossa al giorno potrebbe contribuire a un rischio maggiore del 62% di diabete di tipo 2; ora c’è una recente ricerca che conferma nuovamente il legame tra consumo di carne rossa e diabete di tipo 2.

Lo studio

I professori dell’Università di Cambridge in Inghilterra hanno analizzato i dati di 1,97 milioni di persone provenienti da 31 studi in 20 paesi, inclusi 18 studi non pubblicati. I ricercatori hanno preso in considerazione l’età, il sesso, i comportamenti legati alla salute, l’apporto energetico e la massa corporea dei partecipanti.

Hanno determinato che il consumo abituale di 50 grammi di carne lavorata al giorno – l’equivalente di due fette di prosciutto – è associato a un rischio maggiore del 15% di sviluppare il diabete di tipo 2 nel prossimo decennio.

“La nostra ricerca fornisce la prova più completa fino ad oggi di un’associazione tra il consumo di carne lavorata e carne rossa non trasformata e un rischio futuro più elevato di diabete di tipo 2”.

I ricercatori di Cambridge offrono diverse possibili spiegazioni per il presunto legame tra consumo di carne e rischio di diabete di tipo 2, compreso il fatto che la carne è una fonte significativa di proteine ​​animali e ferro. E un recente studio dell’Università di Harvard ha scoperto che un maggiore apporto di ferro eme, del tipo presente nella carne rossa, aumenta il rischio di diabete di tipo 2.

È stato anche dimostrato che il ferro eme causa infiammazioni e persino danni al DNA. Alcune ricerche suggeriscono che potrebbe aumentare il rischio di cancro del colon-retto, del pancreas e del polmone.

Come altre ricerche sulla dieta, le limitazioni di questo studio includono che i partecipanti non hanno riportato accuratamente ciò che hanno mangiato e che i ricercatori non sono in grado di adattarsi ad altre variabili.

Tuttavia, i ricercatori di Cambridge hanno affermato che il loro lavoro fornisce prove più concrete del legame tra il consumo di diversi tipi di carne e il diabete di tipo 2 di quanto fosse possibile in precedenza..

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram .

Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonte: The Lancet

Ti potrebbe interessare: