Acqua del girino: la bevanda che fa impazzire la Z Generation su TikTok (ma a cui fare attenzione)

La "Tadpole Water", o acqua del girino, è una tendenza di TikTok che combina acqua, semi di chia e succo di limone. Una bevanda apparentemente innocua che però, se utilizzata male, può esporre ad alcuni rischi

Avete mai sentito parlare della Tadpole Water o acqua del girino? Si tratta di una bevanda popolare su TikTok, apprezzata in particolare dalla Z generation.

Si prepara con acqua calda, semi di chia e succo di limone, e fin qui nulla di pericoloso, il problema è che molti utenti sono convinti che faccia dimagrire e la stanno usando in sostituzione dei pasti.

Cos’è la Tadpole Water

Il termine “Tadpole Water” si riferisce a una miscela di acqua calda, semi di chia e una spruzzata di limone. Quando i semi di chia vengono immersi nell’acqua, si gonfiano, creando una consistenza gelatinosa che ricorda quella dei girini (da qui il nome).

Questo aspetto singolare ha indubbiamente contribuito alla popolarità della bevanda su TikTok, dove gli utenti condividono testimonianze entusiastiche sui suoi presunti benefici per la perdita di peso.

Le ragazze affermano che i semi di chia possiedono proprietà dimagranti. Ricchi di fibre, proteine e acidi grassi omega-3, i semi di chia possono effettivamente contribuire a una maggiore sensazione di sazietà e a una riduzione dell’appetito ma affermare che sono dimagranti è eccessivo. Alcuni utenti di TikTok hanno dichiarato però di aver perso peso rapidamente grazie a questa bevanda, il che non ha fatto altro che aumentare ulteriormente il suo appeal tra i giovani.

Tuttavia, non esistono prove scientifiche che supportino l’efficacia di questa bevanda nella perdita di peso, alcuni nutrizionisti avvertono che non è una soluzione miracolosa e che la sua assunzione non sostituisce affatto un pasto all’interno di una dieta equilibrata.

I rischi

Nonostante la bevanda non sia di per sé pericolosa, ci sono alcuni rischi associati al suo uso. Il principale, come già preannunciato, è l’idea errata che questa miscela possa sostituire i pasti. Alcuni giovani potrebbero essere tentati di ridurre l’apporto calorico sostituendo i pasti con la Tadpole Water ed esponendosi così a carenze nutrizionali.

I professionisti della salute consigliano di ritenere l’acqua del girino come una bevanda integrativa all’interno di una dieta equilibrata, piuttosto che come un sostituto dei pasti.

Da considerare poi che un consumo eccessivo di fibre, specialmente per chi non è abituato, può causare disturbi digestivi, come gonfiore, crampi e stitichezza. In particolare le persone affette da condizioni infiammatorie intestinali, come il morbo di Crohn, dovrebbero essere prudenti nell’assumere acqua di semi di chia al limone, poiché potrebbe provocare riacutizzazioni.

Infine, il consumo di semi di chia può interagire con alcuni farmaci. Per esempio, possono potenziare l’efficacia dei farmaci per la pressione sanguigna, aumentando il rischio di ipotensione.

