Zucca, quali varietà si possono mangiare con la buccia?

Quali varietà di zucca è possibile mangiare con la buccia, come la zucca Hokkaido, Butternut (Violina) e Delica

Autunno, finalmente tempo di zucche, perfette per realizzare zuppe, risotti, gnocchi, ma anche per essere consumate semplicemente come un delizioso contorno. Sapete però che della zucca non si butta via niente? Molte varietà di zucca hanno la buccia edibile.

Oltre a risparmiare tempo in cucina, mangiare la zucca con la buccia offre anche un maggior apporto di fibre e sostanze nutritive.

Vediamo insieme quali sono le varietà di cui si può mangiare anche la buccia.

Zucca Delica

Un’altra varietà molto amata è la zucca Delica, famosa per il suo sapore dolce e la sua consistenza farinosa. Questa zucca, dal colore verde scuro e dalla polpa arancione brillante, ha una buccia sorprendentemente sottile e delicata. Anche in questo caso, puoi decidere di cucinarla e mangiarla senza pelarla. La Delica è perfetta per essere cotta al forno o a vapore, dove la buccia, una volta ammorbidita dalla cottura, diventa un’ottima fonte di fibre, questo tipo di zucca è particolarmente apprezzato per fare gnocchi, tortelli o semplicemente come contorno.

Zucca Butternut o zucca Violina

La zucca Butternut, nota anche in Italia come zucca Violina per via delle sue forme affusolate, ha una buccia più spessa rispetto alla Hokkaido, ma non per questo non può essere mangiata. Se ben cotta, soprattutto al forno o bollita, la buccia diventa tenera e gustosa, anche se alcuni preferiscono rimuoverla per questioni di consistenza. La polpa della Butternut è dolce, vellutata e perfetta per zuppe cremose, purè o da arrostire in forno. Se decidi di mangiare anche la buccia, puoi guadagnare una consistenza leggermente croccante che contrasta piacevolmente con la morbidezza della polpa.

Zucca Hokkaido

La zucca Hokkaido, chiamata anche “Kuri rossa”, è tra le varietà più conosciute per la sua buccia sottile e commestibile. Di colore arancione intenso e di dimensioni piuttosto ridotte, questa zucca ha una polpa dolce e leggermente nocciolata, che ricorda la consistenza della castagna, ideale per preparare zuppe e vellutate, ma perfetta da tagliare a fette e mettere in forno con sale olio e rosmarino. Il grande vantaggio della Hokkaido è che, oltre ad essere gustosa, non richiede la rimozione della buccia prima di essere cotta. La buccia diventa morbida durante la cottura e si amalgama perfettamente con la polpa.

Come cucinare la zucca con la buccia

Se decidi di cucinare e mangiare la zucca con la buccia, ci sono alcuni semplici consigli da seguire: prima di tutto, è importante lavare bene la zucca per rimuovere eventuali residui di terra o pesticidi, soprattutto se non proviene da agricoltura biologica. Dopodiché, puoi cuocerla al forno, bollirla o cucinarla al vapore: con il calore, la buccia diventerà più tenera e facile da mangiare.

Inoltre, è bene ricordare che non tutte le varietà di zucca hanno una buccia adatta al consumo, le tre varietà menzionate – Hokkaido, Butternut e Delica – sono tra le più sicure e gustose da mangiare con la buccia. Varietà come la zucca Muscat o la zucca Marina di Chioggia, invece, hanno una buccia troppo dura e spessa.

