Siamo stati a Parco Appio e abbiamo provato il menu plant based di Giardì

Parco Appio è un’oasi verde nel cuore di Roma, un luogo affascinante che offre una combinazione unica di natura, cultura e gastronomia, che recentemente ha avviato una partnership con GIARDÍ, un ristorante plant based milanese, ospitandolo nella sua cornice romana.

Questa collaborazione porta una ventata di freschezza e innovazione nella ristorazione vegana con un delizioso menu plant-based, che abbiamo avuto modo di assaggiare qualche giorno fa.

Potrete provare l’intero menu fino al 31 agosto, dal mercoledì alla domenica, se volete provare un’esperienza culinaria un po’diversa dal solito.

Il menu di Giardì per Parco Appio

Appena arrivati, siamo stati accolti da un’atmosfera rilassata e accogliente, perfetta per una serata estiva. La proposta culinaria di GIARDÍ è completamente plant-based e sorprendentemente variegata, capace di stupire e deliziare chiunque la provi.

Abbiamo iniziato con gli Stick di Carote e Zucchine Fritte, accompagnati da una maionese alla paprika che ha dato un tocco speziato e irresistibile al piatto. Le verdure erano croccanti fuori e morbide dentro, un perfetto antipasto da condividere.

Proseguendo, ci siamo lasciati tentare dalle Veg Polpette, queste polpette di legumi, patate e melanzane, servite con una maionese alle erbe mediterranee, erano deliziose e saporite, la polpetta è il comfort food che riscalda il cuore.

Non potevamo non assaggiare il Babaganoush, un hummus di melanzane arrosto, tahina e menta, servito con focaccia calda. Ogni boccone un’esplosione di sapori, con la cremosità delle melanzane perfettamente bilanciata dalla freschezza della menta.

Per il piatto principale, abbiamo scelto l’Uao Burger, un burger di legumi GIARDÍ, con salsa barbecue, formaggio vegetale e funghi arrosto, servito con patate arrosto al rosmarino e maionese vegana, è stato il trionfo della serata. Ogni ingrediente era perfettamente cucinato e combinato, rendendo questo burger uno dei migliori che abbiamo mai assaggiato.

Abbiamo concluso con il Summer Wrap, un rotolo con polpette, zucchine, tzatziki e spinacino, accompagnato da patate arrosto al rosmarino. Fresco, leggero e saporito, il wrap è stato il finale perfetto per un pasto memorabile.

Parco Appio

Parco Appio è un’oasi urbana di Roma, situato antistante la fonte Egeria, e ogni estate si trasforma in un vivace ritrovo open air. Famoso per la sua ricca programmazione di eventi culturali, musicali e ricreativi. È un punto di ritrovo amato dai romani per la sua capacità di combinare natura e intrattenimento, offrendo anche una combinazione di cibo di alta qualità, drink rinfrescanti e birra artigianale.

GIARDÍ

GIARDÍ ha recentemente aperto il suo primo ristorante a Milano, in Via Napo Torriani 3. Questo locale combina la cucina gourmet con un servizio fast casual, offrendo un menu interamente plant-based. GIARDÍ si distingue per la sua filosofia di rendere la cucina vegana accessibile e apprezzabile da tutti, proponendo piatti creativi e gustosi. La mise en place compostabile e il live show cooking sono innovazioni che riflettono il loro impegno per la sostenibilità.

L’importanza delle alternative plant-based

Sempre più locali stanno abbracciando le alternative plant-based, rispondendo a una crescente domanda di cibo sostenibile e salutare. GIARDÍ rappresenta un esempio di come la cucina vegana possa essere integrata in modo innovativo e gustoso nel panorama della ristorazione, offrendo piatti che non solo rispettano l’ambiente, ma che sono anche deliziosi.

