50 sfumature di cavolo: dal nero al rosso tutte le varietà del re dei centrifugati invernali

Scopri le tante varietà di cavolo, dall’intramontabile nero al cavolo rosso e riccio, fino alle varietà più esotiche come il kale e il cavolo cinese. Ogni tipo offre sapori unici, proprietà benefiche e spunti culinari perfetti per la stagione invernale.

Il cavolo è uno degli ortaggi più amati dell’inverno, grazie alle sue incredibili proprietà benefiche e alla sua versatilità in cucina. Fra le tante varietà disponibili, spiccano quelle ideali per creare centrifugati e succhi ricchi di vitamine e antiossidanti, perfetti per affrontare la stagione fredda con energia e salute. Scopriamo insieme quante varietà di cavolo esistono e le loro caratteristiche principali.

Le principali varietà di cavolo

Cavolo nero

Tipico della tradizione culinaria italiana, il cavolo nero si distingue per le sue foglie scure, lunghe e bitorzolute. È il protagonista indiscusso della ribollita toscana e un’ottima base per succhi depurativi, grazie al suo sapore delicato quando consumato crudo.

Cavolo rosso

Questa varietà si caratterizza per le foglie levigate e incurvate, con un sapore deciso, particolarmente adatto ai centrifugati. Crudo nei succhi, aggiunge un tocco di intensità e colore.

Cavolo riccio

Con le sue grandi foglie ricce di un colore verde-grigio, è una scelta eccellente per preparazioni a crudo. Tuttavia, va dosato con moderazione nei succhi, poiché un uso eccessivo potrebbe conferirgli un retrogusto amaro.

Cavolo riccio viola

Tra le varietà più scenografiche, il cavolo riccio viola è noto per i suoi steli violacei e foglie che ricordano il cavolo nero. Il suo sapore leggermente pepato lo rende perfetto per arricchire insalate o dare un tocco piccante ai succhi.

Cavolo cappuccio

Il cavolo cappuccio è una varietà dalla forma compatta, con foglie lisce e croccanti che possono essere verdi o viola. È ideale per essere consumato crudo, affettato finemente e condito per insalate fresche, come nella tradizionale coleslaw americana. Cotto, è ottimo per zuppe, stufati e come contorno. Grazie al suo sapore delicato, è una scelta versatile per molte ricette. Il cavolo cappuccio viola, in particolare, è ricco di antociani, potenti antiossidanti che contribuiscono al benessere del sistema cardiovascolare.

Cavolo verza

Conosciuto per le sue foglie rugose e increspate, il cavolo verza è più dolce e meno intenso rispetto ad altre varietà. È perfetto per preparazioni al forno, come involtini ripieni, o per aggiungere sapore alle minestre. Le sue foglie più grandi e robuste sono spesso utilizzate per avvolgere ripieni, creando piatti rustici e saporiti. Grazie al suo elevato contenuto di fibre, è particolarmente indicato per chi desidera un’alimentazione equilibrata.

Broccolo romanesco

Il broccolo romanesco è un vero capolavoro della natura, famoso per le sue infiorescenze a spirale che seguono la sequenza di Fibonacci. Ha un sapore delicato e leggermente dolce, meno deciso rispetto al cavolfiore. Si presta a cotture leggere, come al vapore o saltato in padella, per preservarne il colore brillante e le proprietà nutritive. È un’ottima fonte di vitamina C e acido folico, ideale per rinforzare il sistema immunitario.

Kale toscano nano

Conosciuto anche come “cavolo palmizio”, questa varietà di kale ha foglie lunghe, strette e di un colore verde scuro. È particolarmente apprezzato per la preparazione di smoothie e succhi verdi grazie al suo sapore delicato. Il kale toscano nano è una scelta popolare nelle diete salutari per il suo contenuto di calcio, ferro e vitamine, rendendolo un “superfood” naturale.

Cavolo cinese

Diffuso nella cucina asiatica, il cavolo cinese (Brassica rapa subsp. pekinensis) ha foglie allungate e croccanti. Si consuma spesso saltato in padella con spezie e salse, ma è anche l’ingrediente principale del famoso kimchi coreano. Grazie al suo sapore delicato e alla sua capacità di assorbire condimenti, è un must per chi vuole esplorare piatti internazionali. Inoltre, è ricco di antiossidanti e povero di calorie, perfetto per chi cerca un’alimentazione leggera e gustosa.

Proprietà e benefici del cavolo

Indipendentemente dalla varietà, il cavolo è una fonte straordinaria di benessere. Ricco di vitamine A e C, sali minerali come ferro e magnesio e potenti antiossidanti, questo ortaggio è un alleato prezioso per:

Rafforzare il sistema immunitario: grazie alla vitamina C.

Contrastare i radicali liberi: grazie agli antiossidanti.

Alleviare stati infiammatori: utile in caso di gastrite, colite ulcerosa e sintomi influenzali.

Depurare l’organismo: grazie al contenuto di fibre che favorisce la digestione e la salute del fegato.

Come consumare il cavolo

Il cavolo è perfetto per zuppe, vellutate, contorni o piatti unici come la ribollita, ma è l’ideale anche per preparare delle fantastiche insalate o come ingrediente principale per centrifugati e succhi.

Una foglia affettata finemente può arricchire un’insalata di radicchio e rucola condita con olio extravergine di oliva e limone, offrendo un mix di sapori unici.

Succo verde depurativo al cavolo

Ingredienti per 2 persone:

1 mela golden

Mezzo melone invernale

Succo di 1 limone

5 foglie di cavolo nero

1 cetriolo e mezzo

Una manciata di menta fresca

Preparazione

Lavare e centrifugare tutti gli ingredienti. Aggiungere il succo di limone fresco. Mescolare e servire subito. Se necessario, dolcificare con qualche goccia di stevia per bilanciare i sapori.

Che si tratti di cavolo nero, rosso russo o riccio viola, questo ortaggio è un vero protagonista della stagione invernale. Grazie alla sua versatilità e alle sue proprietà benefiche, è un alleato insostituibile per chi cerca di mangiare sano senza rinunciare al gusto. Aggiungerlo alla dieta, sia in piatti tradizionali che in centrifugati, significa prendersi cura di sé e del proprio benessere, affrontando l’inverno con vitalità ed energia.

