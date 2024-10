Il veganesimo è arrivato a scuola, si studierà insieme alla religione: la svolta inclusiva del Regno Unito

Il Regno Unito introduce il veganismo etico nel programma scolastico di Religione e visioni del mondo, promuovendo il rispetto per gli animali e un'educazione più inclusiva

Il veganesimo è una questione seria nel Regno Unito, che ha recentemente preso una decisione storica, quella di inserirlo nel programma scolastico.

Ma partiamo dall’inizio. Negli ultimi anni, l’etica vegan e il conseguente regime alimentare che elimina carne, latte, uova e ogni altro cibo di origine animale, ha guadagnato sempre più popolarità. Nel Regno Unito, nel corso degli anni, sono stati fatti molti passi avanti a livello di mense scolastiche, proposte di menù vegan per contrastare la crisi climatica e altro.

Ora la novità più recente è l‘inserimento nel programma scolastico di Religione e visioni del mondo del veganismo etico. Il Jigsaw Education Group, in collaborazione con The Vegan Society, ha sviluppato un pacchetto educativo che permette agli insegnanti di introdurre in maniera chiara ed efficace il veganesimo etico.

Questo pacchetto offre risorse dettagliate e ben strutturate che consentono agli educatori di spiegare a bambini e ragazzi il rispetto per gli animali e i principi dell’antispecismo. Laura Chepner, responsabile dell’istruzione presso The Vegan Society, ha dichiarato:

Mi scalda il cuore sapere che migliaia di educatori possono ora insegnare l’argomento con sicurezza e facilità.

Con il cambio di nomenclatura da “Educazione Religiosa” a “Religione e visioni del mondo” (Religion and Worldviews), le scuole britanniche mirano a una maggiore inclusività. Questo nuovo approccio permette infatti di discutere di diverse filosofie di vita, dando spazio anche al veganesimo, presentato come una “visione del mondo compassionevole”.

La crescita del veganesimo tra i giovani britannici

Non è una caso che la “svolta” del veganesimo a scuola stia avvenendo proprio nel Regno Unito.

Il crescente numero di bambini che scelgono di adottare stili di vita vegani ha portato a un cambiamento significativo nel sistema scolastico. Un sondaggio del 2021 ha rivelato che l’8% dei bambini tra i cinque e i sedici anni era già vegano, mentre il 15% desiderava diventarlo in futuro. Questa tendenza ha spinto molte istituzioni a rivedere le loro politiche alimentari, promuovendo menù vegetali in diverse scuole. L’esempio più eclatante è quello di una scuola nel Sussex che ha completamente trasformato la propria mensa, offrendo solo pietanze a base vegetale.

Il crescente riconoscimento del veganismo come filosofia etica trova supporto nell’Equality Act del 2010, che protegge questa scelta come credo filosofico. Ciò significa che le scuole hanno l’obbligo legale di garantire opzioni alimentari vegane e di creare un ambiente scolastico inclusivo per tutti gli studenti.

Quando questa sensibilità e inclusività arriverà anche in Italia?

