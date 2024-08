Il lato oscuro delle banane: dopo aver visto questo video, non le considererai più così sane come pensavi

Le banane sono spesso considerate un'opzione sana per uno spuntino ma è davvero così? Un video ci mostra cosa si nasconde dietro la produzione di questo frutto

Le banane sono un’opzione alimentare incredibilmente comoda e versatile. Facili da trasportare, sono perfette per uno spuntino veloce o per arricchire colazioni e snack. Ricche di potassio, vitamina C, vitamina B6 e fibre, le banane vantano numerose proprietà ma sono davvero così sane come pensiamo?

Dopo aver visto il video che vi presentiamo oggi, dovremmo un po’ riconsiderare la questione. A postarlo su Instagram è stata Sabina Sante, farmacista esperta in nutrizione, che svela i retroscena della produzione delle banane, un frutto amato da molti, ma che nasconde aspetti meno noti.

Nel video si vedono le banane trattate con una serie di sostanze chimiche nel loro ciclo produttivo. Dai pesticidi ai fungicidi, senza dimenticare gli agenti di maturazione, questi composti vengono utilizzati per garantire una produzione efficiente e prolungare la durata di conservazione delle banane.

I pesticidi, che possono avere effetti dannosi sulla salute umana e sull’ambiente, sono spesso applicati in grandi quantità ma si utilizzano anche fungicidi così da prevenire la formazione di muffe e funghi durante la crescita e la conservazione del frutto.

Per assicurare poi che le banane raggiungano i mercati di tutto il mondo in condizioni ottimali, sono spesso impiegati agenti di maturazione chimica. Questi composti accelerano il processo di maturazione, ma la loro presenza può comportare rischi per la salute, specialmente se non vengono rispettati i tempi di attesa consigliati prima del consumo.

Guardate voi stessi come vengono trattate le banane.

Di fronte a queste immagini che ci sbattono in faccia la realtà, la dottoressa Sante raccomanda – quando possibile – di optare per banane biologiche. Queste sono coltivate senza l’uso di pesticidi e fungicidi chimici, e i metodi di maturazione sono più naturali. Il problema è però che spesso, anche nelle banane bio, si può trovare presenza di pesticidi e altre sostanze chimiche, come scoperto da un test condotto un paio di anni fa in Italia. Leggi anche: Troppi pesticidi nelle banane: non si salvano neanche quelle bio, i marchi peggiori secondo il nuovo test

La soluzione? Optare il più possibile per frutta locale, a km0 e biologica.

