I migliori ristoranti green di Roma 2024, premiati da Pecora Nera

La ventiduesima edizione della guida “La Pecora Nera 2025” segna un punto di svolta nel panorama gastronomico romano: per la prima volta è stato introdotto il Premio Pecora Green, un riconoscimento che rende omaggio ai ristoranti più attenti all'ambiente e alle pratiche eco-sostenibili.

Un ristorante che vuole essere davvero green, a prescindere dalle dichiarazioni di facciata che ormai fanno tendenza (tutti vogliono essere sostenibili, tutti adorano l’ambiente, ma chi si impegna sul serio?) dovrebbe ripensare l’intera attività e seguire una filosofia concreta che abbracci l’intera filiera alimentare, partendo, ad esempio, dall’approvvigionamento di prodotti locali, stagionali e a kilometro zero, privilegiando le aziende agricole del territorio che rispettano l’ecosistema. Sostenibilità, quando parliamo di ristorazione, significa ridurre l’impatto ambientale attraverso una serie di scelte consapevoli, che possono prevedere, tra le altre, la selezione delle materie prime, la gestione degli scarti, del riciclo e l’utilizzo di energie pulite.

La Guida 2025

La guida 2025 è un volume corposo di 470 pagine che racconta 238 tavole, 203 pause golose e 276 botteghe. Un viaggio gastronomico con un focus chiaro sulla sostenibilità ambientale. Il premio Pecora Green rappresenta la vera novità di quest’anno: un simbolo distintivo che identifica i locali impegnati nella sostenibilità. Dall’uso di ingredienti stagionali e a chilometro zero alla riduzione degli sprechi, questo riconoscimento valorizza chi intraprende un percorso responsabile e rispettoso dell’ambiente.

Il Premio Pecora Green va a:

æde Roma

Contatto Frascati (RM)

Contrada Rapello Subiaco (RM)

Dogma Roma

Gallo Ristorante di Pesce Roma

Il Calice e la Stella Canepina (VT)

Il Convivio Troiani Roma

La Bottega delle tre Sorelle Montelanico (RM)

La Palazzina San Cesareo (RM)

La Tana dei Carbonari Roccagorga (LT)

Languorino Montefiascone (VT)

Misticanza – Osteria della Terra Roma

Mogano Formello (RM)

Namo Ristobottega Tarquinia (VT)

NUH Osteria Contemporanea Tivoli (RM)

Prato di Sopra Grottaferrata (RM)

Ristorante Delicato Contigliano (RI)

Sintesi Ariccia (RM)

Tinello Bistrot Castel Gandolfo (RM)

UMA Roma

Zero Miglia Nettuno (RM)

I premi ed i riconoscimenti

Accanto al Premio Pecora Green, la guida assegna altri importanti riconoscimenti. Il Premio Intrecci celebra i ristoranti con il miglior servizio di sala, mentre la Banca di Credito Cooperativo di Roma premia i migliori interpreti della cucina romana. Non mancano i riconoscimenti per l’uso dell’olio extravergine e per la selezione di amari e distillati.

Dove trovare la guida

La guida Roma e Lazio de La Pecora Nera 2025 è disponibile in libreria e online al prezzo di 16,90€, con contenuti consultabili anche sull’app gratuita Buon APPetito!

