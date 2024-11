Giornata Mondiale dei vegani, il 60% degli italiani sta riducendo il consumo di carne (finalmente)

Oggi è la Giornata Mondiale dei vegani. Una dieta, quella vegana, che – scienza dimostra – è attenta alla nostra salute ma anche a quella del Pianeta. Una dieta vegana può arrivare a consumare circa la metà dell'acqua dolce, infatti, produrre un quarto delle emissioni di gas serra e dell’inquinamento idrico, sfruttare un quarto del suolo e avere un impatto sulla biodiversità di un terzo rispetto ad una dieta onnivora

Non solo Ognissanti, l’1 novembre è anche la Giornata mondiale dei vegani, che celebra lo stile di vita che, dall’alimentazione all’abbigliamento, fa decisamente a meno di qualsiasi tipo di risorsa provenga dal regno animale.

La Giornata Mondiale Vegana ha avuto origine in Inghilterra nel 1994, quando l’attivista vegana per i diritti degli animali, Louise Wallis, mirò a celebrare il 50° anniversario della Vegan Society. Fissò dunque la data al 1° novembre, poiché cade esattamente tra il 31 ottobre, Halloween, e il giorno messicano dei morti, che cade il 2 novembre. Dal 1° novembre 1994, la Giornata Mondiale del Vegan ha così offerto ai vegani di tutto il mondo un’occasione di “benvenuto” per celebrare ulteriormente il veganismo con i suoi aspetti positivi.

Oggi la dieta vegana è oggetto di una grande attenzione, come testimonia anche il boom di prodotti e alternative vegetali in ogni ambito commerciale, andando oltre la sola alimentazione. Da un recente studio si evince che il 51% dei consumatori di carne dichiara di stare attivamente riducendone il consumo. In questa ricerca l’Italia è risultata al primo posto in Ue, insieme alla Germania, per la percentuale di persone (59%) che dichiara di mangiare meno carne.

Sempre secondo lo studio, le motivazione principale che spingono le persone a questa riduzione sono:

la salute (47%)

il benessere degli animali (29%)

l’ambiente (26%)

Oggi, quasi il 10% della popolazione italiana si definisce veg, con un 7% di vegetariani e un 2% che ha scelto una dieta completamente vegana. Numeri che si riflettono anche nei dati del mercato italiano degli alimenti a base vegetale, in crescita costante, nonostante l’aumento dei prezzi: le vendite al dettaglio di alimenti a base vegetale hanno raggiunto 641 milioni di euro nel 2023, con un aumento del 16% dal 2021.

Dal Living Planet Report 2024 si evince un’analisi drammatica degli effetti del sistema alimentare globale sul Pianeta – dice Eva Alessi, responsabile Sostenibilità del WWF Italia. L’impatto ambientale degli alimenti di origine animale è generalmente più elevato rispetto a quello degli alimenti di origine vegetale, a causa sia di processi direttamente correlati alla gestione degli animali, come ad esempio la produzione di metano da parte dei ruminanti, ma anche ammoniaca e polveri sottili, sia di processi indiretti, dovuti all’impiego di ben 2/3 dei terreni agricoli per la sola produzione dei mangimi per l’alimentazione animale, come la soia, uno dei principali responsabili della deforestazione delle zone più preziose del mondo, e l’abuso di risorse come l’acqua dolce, risorsa sempre più scarsa in molte zone del mondo.

Tutto bello per il Pianeta, quindi, ma anche per noi: è ormai acclarato che una dieta vegana bilanciata – quindi più fibre, più antiossidanti e fitonutrienti e meno grassi saturi – sia in grado di offrirci diversi benefici, tra cui una riduzione del rischio di malattie croniche come diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari.

Una serie di aspetti positivi, quindi, per la salute e per l’ambiente, che rendono la scelta verso una dieta veg quasi imprescindibile, non credete?

