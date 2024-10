Alla riscoperta delle nespole, il frutto dimenticato della pazienza (e dei tanti benefici)

Parliamo delle nespole: in passato erano molte diffuse, mentre oggi rientrano tra i cosiddetti "frutti dimenticati"

Le nespole sono frutti che vantano una lunga storia, essendo coltivate fin dall’antichità. Originarie dell’Asia Minore e del Caucaso, le nespole sono giunte in Europa tramite i Greci e i Romani, che ne apprezzavano il sapore e le proprietà benefiche. Con il nome scientifico di Mespilus germanica, la nespola appartiene alla famiglia delle Rosaceae e ha trovato in Italia un terreno fertile per la diffusione, soprattutto nelle regioni centro-meridionali.

In passato, le nespole erano molto popolari, per via del sapore dolce e leggermente acidulo, e per la facilità di coltivazione, ma nel corso del tempo si è potuta osservare una graduale diminuzione sia della coltivazione che del consumo, a vantaggio di frutti considerati come più moderni e commercialmente appetibili.

Una volta un alimento comune in molte famiglie, oggi le nespole sono meno diffuse sulle nostre tavole. È curioso, considerando il significato culturale di questo frutto. Un proverbio popolare recita: “Col tempo e con la paglia si maturano le nespole,” evidenziando i metodi tradizionali di maturazione di questo frutto unico. Le nespole, proprio come le fave, portano con sé una ricca storia intrisa di simbolismo, rituali e diverse varietà.

Storia e origini delle nespole

Il nespolo comune (Mespilus germanica) è conosciuto in Europa fin dall’antichità. Le sue origini risalgono alla regione del Mar Caspio, diffondendosi gradualmente in Asia Minore e in tutto il bacino del Mediterraneo. Tuttavia, è importante notare che i frutti che ci aspettiamo non sono quelli del nespolo comune; vengono raccolti a ottobre, ma non sono immediatamente commestibili. L’alto contenuto di tannini, insieme all’acido acetico e formico, li rende eccessivamente astringenti. Per questo motivo, devono subire un processo chiamato “ammezzire,” ossia maturare su un letto di paglia. Questa pratica spiega il proverbio, poiché i frutti progressivamente assumono una colorazione marrone nel corso delle settimane.

In passato, erano tra i pochi frutti dolci disponibili durante i mesi invernali, poiché la fermentazione ammorbidiva la polpa e liberava zuccheri, trasformando completamente il sapore.

Nel Settecento, il nespolo comune ha dovuto fronteggiare la concorrenza di una specie importata, il nespolo giapponese (Eriobotrya japonica). Particolarmente popolare nel sud Italia, le nespole giapponesi vengono raccolte a partire dalla fine di maggio. Quando raccolte immature, conservano ancora una parte del sapore acidulo delle loro parenti europee. Pertanto, è fondamentale avere pazienza e consumare solo nespole mature. Questo tipo di nespolo si riconosce per le dimensioni maggiori e le foglie grandi e appuntite.

Simbologia e benefici delle Nespole

Le nespole sono sempre state considerate un frutto magico e benaugurante. I Romani credevano che l’albero del nespolo allontanasse sventure e stregonerie. I frutti simboleggiavano prudenza, saggezza e pazienza, spesso associati alle virtù femminili. Regalare un rametto di nespole era considerato un buon auspicio per i matrimoni. Inoltre, le nespole sono state lodate per i loro benefici per la salute, confermati da studi scientifici. Ricche di vitamina C, aiutano la digestione e forniscono sazietà, pur avendo un apporto calorico limitato.

Il significato culturale delle nespole si estende oltre l’uso culinario; hanno trovato spazio nella letteratura. Nella novella I Malavoglia di Giovanni Verga, la casa della sfortunata famiglia di Aci Trezza porta il nome di un nespolo. Il dibattito tra botanici e appassionati di letteratura riguarda se si riferisca al nespolo comune o a quello giapponese. Sebbene quest’ultimo sia stato coltivato con successo in Campania e Sicilia dopo il suo arrivo in Francia nel 1784, è improbabile che il nespolo giapponese fosse presente in un’umile casa di pescatori negli anni ’60 dell’Ottocento. Alcuni passi de I Malavoglia suggeriscono che Verga potesse alludere al nespolo comune, data la sua funzione simbolica di portatore di fortuna in mezzo alle disgrazie della famiglia.

Caratteristiche delle nespole

Le nespole si distinguono per la forma rotonda o leggermente allungata, con una buccia sottile e vellutata di colore giallo-arancione. La polpa è morbida e succosa, con un sapore che varia dal dolce all’aspro, a seconda del grado di maturazione. Il frutto contiene uno o più semi grandi e duri, che occupano gran parte dell’interno.

Le nespole erano apprezzate per il gusto, per la facilità di coltivazione ma anche per le proprietà nutrizionali: ricche di vitamine, minerali e fibre, le nespole erano utilizzate per preparare confetture, gelatine e dolci, oltre a essere consumate fresche. Inoltre, la nespola ha una peculiarità che la rende unica: il frutto si consuma preferibilmente dopo un periodo di “ammezzimento”, ovvero quando è lasciato a riposare per alcune settimane dopo la raccolta, diventando più dolce e morbido.

Perché le nespole sono meno diffuse oggi?

La diminuzione della coltivazione e del consumo di nespole è dovuta a vari fattori legati all’industrializzazione dell’agricoltura e alle mutate preferenze dei consumatori, fattispecie comune a tutti i cosiddetti frutti dimenticati. Con l’aumento della richiesta di frutti che possano essere raccolti, trasportati e conservati facilmente, le nespole, con una breve finestra di raccolta e la necessità di riposo prima del consumo, sono state gradualmente sostituite da frutti più convenienti.

Inoltre, il sapore particolare delle nespole, che richiede un palato abituato a gusti più complessi e meno immediati, le ha rese meno popolari tra le nuove generazioni, sempre più orientate verso frutti dolci e pronti al consumo immediato. Sebbene godiamo dei frutti del nespolo giapponese, non dobbiamo dimenticare la saggezza del nespolo comune, il custode delle case rurali. Riscoprire questo frutto dimenticato può portare a una dieta più sana, a una maggiore consapevolezza della nostra storia agricola e a un’aggiunta deliziosa al nostro repertorio culinario.

Consigli per la coltivazione delle nespole

A fronte di un innegabile diminuzione di popolarità, le nespole sono frutti che meritano di essere riscoperti, anche grazie alla facilità con cui possono essere coltivati. L’albero di nespolo è robusto e resistente, adattandosi bene a diversi tipi di terreno, purché ben drenati, e la pianta preferisce posizioni soleggiate e climi miti, sebbene tolleri anche temperature più rigide.

La potatura annuale è essenziale per mantenere l’albero in salute e favorire una buona produzione di frutti. Dovrete anche monitorare la pianta per prevenire malattie fungine, come la ticchiolatura, che può compromettere la qualità dei frutti. La raccolta delle nespole avviene solitamente tra maggio e giugno, ma è consigliabile lasciar riposare i frutti per alcune settimane dopo la raccolta, per permettere loro di raggiungere la piena maturazione ed il miglior sapore.

Ricette con le nespole

Le nespole sono frutti deliziosi e versatili, perfetti per essere utilizzati in diverse ricette, pertanto, ecco alcune idee per sfruttarle al meglio in cucina.

Marmellata di nespole

Ingredienti

1 kg di nespole mature

500 g di zucchero

Succo di un limone

Preparazione

Sbucciate le nespole, rimuovi i semi e tagliale a pezzetti. Mettete la frutta in una pentola con il succo di limone e lo zucchero. Cuocete a fuoco basso, mescolando spesso, fino a ottenere una consistenza densa, ed infine versate la marmellata calda in barattoli sterilizzati, per poi chiuderli ermeticamente.

Crostata di nespole

Ingredienti

250 g di farina

125 g di burro

100 g di zucchero

1 uovo

Marmellata di nespole (vedi sopra)

Preparazione

Preparate la pasta frolla mescolando farina, burro, zucchero e uovo, poi stendete la pasta e rivestite una teglia da crostata. Riempite con la marmellata preparata con la ricetta precedente e decorate con delle striscioline di pasta. Cuocere in forno a 180°C per 30-35 minuti.

Crumble di nespole

Ingredienti

500 g di nespole

150 g di farina

100 g di zucchero di canna

100 g di burro

Cannella in polvere

Preparazione

Sbucciate le nespole e tagliatele a pezzi, poi disponetele in una pirofila e cospargete con un po’ di cannella. In una ciotola, mescolate la farina, lo zucchero di canna e il burro a cubetti fino a ottenere un composto bricioloso. Distribuite il crumble ottenuto sopra le nespole e cuocete in forno a 180°C per 30-35 minuti, finché la superficie è dorata. Servite caldo, con accanto una pallina di gelato alla vaniglia.

Smoothie banana e nespole

Ingredienti

4 nespole mature

1 banana

200 ml di latte di mandorla

1 cucchiaino di miele

Ghiaccio a piacere

Preparazione

Sbucciate le nespole e la banana, tagliale a pezzi e ponetele nel frullatore. Aggiungete il latte di mandorla, il miele ed il ghiaccio. Frullate fino a ottenere una bevanda cremosa e omogenea, vera e propria variante del classico frullato.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: