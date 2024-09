Le piante medicinali dimenticate, da riscoprire prima che spariscano

Riscopri le piante medicinali dimenticate, preziose risorse naturali che rischiano di scomparire. Proteggerle è fondamentale per la nostra salute e biodiversità.

Il cambiamento climatico rappresenta una delle sfide più imponenti per tutti gli organismi viventi, comprese le piante medicinali e aromatiche. L’uso di queste piante, radicato in tradizioni millenarie, continua a svolgere un ruolo cruciale nei sistemi sanitari globali. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che il 60% della popolazione mondiale e l’80% di quella dei paesi in via di sviluppo facciano affidamento sulla medicina erboristica per le proprie esigenze di salute. Tuttavia, le condizioni ambientali alterate dal cambiamento climatico non solo compromettono la qualità del materiale vegetale, ma minacciano gravemente la salute pubblica.

I cambiamenti climatici, principalmente dovuti all’aumento delle emissioni di gas serra, in particolare della CO2, stanno avendo effetti devastanti sulla biodiversità. Le piante medicinali subiscono stress abiotico, alterazioni nella fisiologia della crescita, riduzione della produzione di biomassa e modifiche nei loro costituenti attivi, compromettendo così la qualità e la sicurezza di queste piante fondamentali.

Ricche di principi attivi, hanno contribuito alla salute dell’umanità ben prima dell’avvento della medicina moderna. Tuttavia, molte di queste piante stanno scomparendo, vittime della deforestazione, del cambiamento climatico e dell’oblio collettivo.

La questione è importantissima, perché molte specie vegetali continuano a essere una fonte preziosa di molecole utilizzate in medicina, come nel caso di alcuni chemioterapici. Nelle comunità senza accesso ai farmaci di sintesi, la medicina tradizionale rimane l’unica opzione di cura. A queste si aggiungono le piante utilizzate nella pratica erboristica, che offrono benefici per disturbi di lieve entità.

Piante medicinali dimenticate

Alcune piante medicinali rare, un tempo fondamentali nella medicina tradizionale, offrono benefici straordinari ma oggi sono poco conosciute. L’Asperula odorata, ad esempio, è rinomata per le sue proprietà sedative e ansiolitiche, con un profumo che ricorda la vaniglia. Il Verbascum thapsus, o Verbasco, è prezioso per il trattamento delle affezioni respiratorie grazie alle sue proprietà emollienti e lenitive. La Pulmonaria officinalis, come suggerisce il nome, è stata tradizionalmente usata per malattie polmonari, sfruttando le sue mucillagini per lenire e ammorbidire. L’Onosma echioides è nota per la sua allantoina, un composto con notevoli proprietà cicatrizzanti, mentre la Symphytum officinale, o Consolida maggiore, è apprezzata per la sua capacità di favorire la rigenerazione dei tessuti e la cicatrizzazione delle ferite. Queste piante, una volta parte integrante delle pratiche curative, meritano di essere riscoprite e protette per le loro preziose proprietà terapeutiche.

Vediamo insieme più nello specifico alcune piante medicinali che stanno scomparendo

Gentiana Lutea: la regina degli amari

La Gentiana Lutea, comunemente conosciuta come Genziana Maggiore, è una pianta originaria delle montagne europee, dalle Alpi ai Pirenei. Conosciuta per le sue proprietà digestive e toniche, questa pianta veniva tradizionalmente utilizzata per stimolare l’appetito, alleviare disturbi digestivi e come rimedio per la febbre. L’estratto di radice di genziana, con il suo sapore intensamente amaro, è stato un ingrediente base in molti liquori e amari tradizionali.

Ricca di composti amari come la gentiopicrina e l’amarogentina, la genziana stimola la produzione di succhi gastrici, favorendo la digestione e migliorando l’assorbimento dei nutrienti. Alcuni studi recenti hanno suggerito che questi composti possano anche avere proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, utili per contrastare lo stress ossidativo cellulare .

A causa della raccolta eccessiva e della distruzione del suo habitat naturale, la Genziana Lutea è ora considerata una specie vulnerabile in molte regioni d’Europa. È essenziale promuovere pratiche di raccolta sostenibile e sensibilizzare l’opinione pubblica sui suoi benefici per la salute per proteggerla dall’estinzione.

Artemisia Absinthium: l’assenzio e le sue virtù nascoste

L’Artemisia absinthium, meglio conosciuta come assenzio, è una pianta dalle molteplici sfaccettature. Celebre per il liquore che porta il suo nome, l’assenzio è stato demonizzato e glorificato nel corso della storia, ma pochi conoscono i suoi effettivi benefici per la salute. Usato fin dall’antichità come rimedio per i disturbi digestivi, è noto per le sue proprietà vermifughe, antisettiche e antinfiammatorie.

Gli studi hanno dimostrato che i composti presenti nell’assenzio, come la tujone, possiedono proprietà antibatteriche e antifungine. Inoltre, può aiutare a stimolare la digestione e ridurre i sintomi di malattie infiammatorie croniche dell’intestino come il morbo di Crohn .

Nonostante la sua resistenza, l’assenzio è in declino a causa della riduzione degli habitat naturali e della perdita di interesse nelle sue applicazioni tradizionali. La sua conservazione potrebbe giovare non solo alla biodiversità, ma anche alla ricerca di nuovi trattamenti naturali per malattie digestive e infiammatorie.

Salvia Officinalis

La Salvia officinalis, o salvia comune, è una pianta che non ha bisogno di presentazioni nelle cucine mediterranee, ma la sua storia come pianta medicinale è altrettanto impressionante. Utilizzata dai Romani e dai Greci per migliorare la memoria e per le sue proprietà antisettiche, la salvia è un vero e proprio toccasana naturale.

Gli studi moderni hanno confermato le sue proprietà antimicrobiche, antinfiammatorie e antiossidanti. È stata anche studiata per i suoi effetti benefici sulla memoria e sulle funzioni cognitive, specialmente negli anziani e nei pazienti con malattia di Alzheimer .

Sebbene non sia a rischio di estinzione immediata, la salvia è soggetta a un uso intensivo e a pratiche agricole che minacciano la sua biodiversità genetica. È fondamentale promuovere varietà locali e tecniche di coltivazione sostenibili per garantire la sua sopravvivenza.

Echinacea Purpurea: la custode del sistema immunitario

L’Echinacea purpurea è famosa per il suo ruolo nel rafforzare il sistema immunitario, ma la sua storia come pianta medicinale risale a secoli fa, quando le tribù dei nativi americani la usavano per trattare ferite, infezioni e punture di insetti. Questa pianta è ricca di polisaccaridi, flavonoidi e alchilamidi, composti noti per le loro proprietà immunostimolanti.

Gli estratti di echinacea sono stati ampiamente studiati per le loro capacità di ridurre la durata e la gravità dei sintomi del raffreddore comune. Alcune ricerche suggeriscono anche un possibile ruolo nella modulazione delle risposte infiammatorie e allergiche .

La popolarità dell’echinacea come integratore alimentare ha portato a un eccessivo raccolto in natura, mettendo a rischio alcune popolazioni selvatiche. Inoltre, la perdita di habitat e il cambiamento climatico rappresentano minacce significative per la sua sopravvivenza.

Le piante medicinali non sono solo un tesoro per la salute umana, ma sono anche cruciali per mantenere la biodiversità del nostro pianeta. Ogni pianta rappresenta un microcosmo di interazioni ecologiche, offrendo rifugio e nutrimento a innumerevoli specie di insetti, uccelli e altri animali. Proteggere queste piante significa anche proteggere gli ecosistemi di cui fanno parte.

Le pratiche di agricoltura sostenibile, la raccolta responsabile e l’educazione sulle piante medicinali dimenticate sono passi cruciali per prevenire l’estinzione di queste preziose risorse naturali. È inoltre importante promuovere la ricerca scientifica per comprendere meglio i loro benefici e potenziali utilizzi nella medicina moderna.

È ora di riscoprire queste piante medicinali dimenticate prima che spariscano del tutto, in un mondo sempre più incline a cercare soluzioni rapide e sintetiche, guardare indietro alla saggezza delle tradizioni può offrirci nuove prospettive per il futuro. Proteggere queste piante non è solo un atto di conservazione, ma anche un gesto di rispetto verso la natura e la storia dell’umanità.

