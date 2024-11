Queste sono le 25 città più vegan friendly del mondo per il 2025 (e nessuna è italiana): la classifica

Londra è la città più vegan friendly del mondo, seguita da Berlino e Los Angeles. Bottino amaro per le italiane: non ne troviamo nemmeno una nelle prime 25

HappyCow, piattaforma dedicata alla comunità vegana, ha pubblicato la sua lista annuale delle città più vegan friendly al mondo per il 2025. Il rapporto si basa su diversi criteri, tra cui il numero di ristoranti e attività commerciali interamente vegani o vegan-friendly.

Altri aspetti considerati sono la densità di questi per miglio quadrato e la loro crescita rispetto agli anni precedenti, la facilità di accesso al cibo vegano, la vitalità della comunità locale e il livello di consapevolezza della popolazione riguardo al veganismo.

Londra e Berlino si confermano in vetta alla classifica per il quarto anno consecutivo. Londra si distingue per la sua straordinaria offerta di locali vegani, con oltre 3.600 attività, di cui 54 ristoranti completamente vegani solo nel centro città. Berlino, nonostante un lieve calo nel numero totale di locali, mantiene un ruolo di primo piano grazie a 116 ristoranti completamente vegani e un aumento generale delle opzioni vegan-friendly.

Ho Chi Minh City ha visto un aumento del 33% nei ristoranti completamente vegani

Tra le città nordamericane, Los Angeles e Portland si affermano come mete di riferimento. Los Angeles offre ancora un numero significativo di locali vegani (128 ristoranti completamente vegani), nonostante un calo recente. Portland, invece, si distingue per la maggiore densità pro capite di opzioni vegane, con un totale di 631 attività.

In Europa, oltre a Berlino e Londra, emergono Lisbona e Barcellona. Lisbona, con un incremento del 10% nei ristoranti interamente vegani, si sta affermando come una destinazione emergente. Barcellona, grazie a un’ampia varietà di opzioni per miglio quadrato, continua ad attrarre vegani da tutto il mondo.

Tra le nuove entrate spiccano Città del Messico e Ho Chi Minh City. La capitale messicana è riconosciuta per la rapida crescita del numero di locali vegani, mentre Ho Chi Minh City è ora considerata la città vegana in più rapida espansione, con un impressionante aumento del 33% nei ristoranti completamente vegani.

La classifica delle 25 città più vegan friendly del mondo

Di seguito la classifica con le 25 città più vegan friendly del mondo:

Londra Berlino Los Angeles Portland Lisbona Barcellona Amsterdam Città del Messico New York Ho Chi Minh City Varsavia Tokyo Porto Bangkok Praga Parigi San Francisco Taipei Singapore Copenaghen Amburgo Madrid Vienna San Paolo Monaco di Baviera

Fonte: HappyCow

