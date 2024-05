La tua pelle è abbastanza idratata? Questo semplice test, virale su TikTok, te lo mostra…con un pizzicotto!

Questo piccolo test del pizzicotto ci permette di capire subito se il nostro organismo è disidratato e ha bisogno di acqua: ecco come metterlo in pratica

Una idratazione corretta e costante, lo ripetiamo spesso nei nostri articoli, è essenziale per sostenere il benessere del nostro organismo a 360 gradi – dal funzionamento dei muscoli alla concentrazione, dalla bellezza della pelle e dei capelli alla digestione e alla corretta eliminazione delle tossine.

Ma come scoprire se siamo davvero idratati? Lo rivela, in un recente video condiviso su TikTok, la dottoressa Dana Brems che ci mostra un semplicissimo test che possiamo fare anche noi per controllare il nostro livello di idratazione.

Leggi anche:

Lo Skin Turgor Test

Lo skin turgor test, chiamato anche pizzicotto della cute, è un esame semplice e indolore che serve a valutare l’elasticità della pelle, ed è spesso usato per verificare la presenza di disidratazione.

Possiamo metterlo in atto noi stessi, senza bisogno di attrezzatura medica o di particolari competenze: tutto quello che dobbiamo fare è darci un pizzicotto su un dito, all’altezza della nocca (per capirci, nel punto in cui il dito si piega), sollevando leggermente la pelle.

Se la pelle torna rapidamente alla sua posizione originale (in genere entro un secondo o due), vuol dire che il nostro organismo ha un buon livello di idratazione.

Al contrario, se la pelle impiega più tempo a tornare indietro, questo potrebbe essere un segno di disidratazione.

Quando sei ben idratata la tua pelle ha maggiore elasticità e ritorna velocemente alla sua forma originale dopo averla pizzicata – spiega la dottoressa Brems. – Al contrario, la disidratazione porta ad una diminuzione dell’elasticità della pelle e ad un più lento ritorno alla normalità.

Questo piccolo test, ovviamente, non ci comunica informazioni su quanto siamo disidratati e su quanto dovremmo bere per ripristinare l’equilibrio idrico all’interno del nostro organismo, ma può rappresentare un utile promemoria per ricordarci di bere di più durante il giorno.

Anche una lieve disidratazione può farci sentire un po’ confusi, minando la nostra concentrazione e le nostre performance sul lavoro o nello studio.

Il nostro consiglio per scongiurare questo rischio è quello di tenere sempre a portata di mano una borraccia con acqua, in modo da poter reintrodurre in ogni momento i liquidi persi durante la giornata.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonte: TikTok

Ti consigliamo anche: