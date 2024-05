Vitamina B12 e acido folico: cos’è questa storia della loro correlazione con il rischio di tumori

Secondo una recente ricerca, assumere integratori di acido folico e vitamina B12 può aumentare il rischio di sviluppare determinati tipi di tumori, come quello al colon-retto

Dal 1998, molti paesi, compresi gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, hanno implementato l’arricchimento obbligatorio di acido folico di farina e prodotti a base di cereali per ridurre il rischio di difetti alla nascita del tubo neurale.

Ma ad oggi, la maggior parte degli studi epidemiologici ha trovato associazioni tra l’assunzione di folato (una vitamina B) e il rischio di cancro del colon-retto.

Infatti, prove sperimentali hanno suggerito che sia la carenza di folati può favorire gli stadi iniziali della carcinogenesi, sia alte dosi di acido folico possono favorire la crescita delle cellule tumorali.

In più, recentemente sono emerse ulteriori preoccupazioni sulla sicurezza dell’acido folico, in particolare per quanto riguarda il rischio di cancro.

Marta Ebbing, M.D., dell’Haukeland University Hospital, Bergen, Norvegia, e colleghi hanno analizzato i risultati di due studi norvegesi sulla riduzione dell’omocisteina tra pazienti con cardiopatia ischemica, in cui è stato riscontrato un aumento statisticamente non significativo dell’incidenza del cancro nei gruppi assegnati all’acido folico.

I ricercatori hanno esaminato se il trattamento con acido folico fosse associato a esiti di cancro e mortalità per tutte le cause dopo un follow-up prolungato.

Poiché in Norvegia non esiste un arricchimento degli alimenti con acido folico, la popolazione oggetto dello studio era particolarmente adatta per tale indagine.

Lo studio

I due studi clinici randomizzati e controllati con placebo hanno incluso 6.837 pazienti con cardiopatia ischemica trattati con vitamine del gruppo B o placebo tra il 1998 e il 2005 e sono stati seguiti fino al 31 dicembre 2007.

I pazienti sono stati randomizzati a ricevere un trattamento orale con acido folico ( 0,8 mg/die), più vitamina B12 (0,4 mg/die), più vitamina B6 (40 mg/die) (n = 1.708); acido folico (0,8 mg/die) più vitamina B12 (0,4 mg/die) (n = 1.703); sola vitamina B6 (40 mg/giorno) (n = 1.705); o placebo (n = 1.721).

Durante il trattamento, la concentrazione sierica mediana (punto medio) di folati è aumentata di oltre 6 volte tra i partecipanti a cui era stato somministrato acido folico.

I ricercatori hanno scoperto che dopo una media di 39 mesi di trattamento e ulteriori 38 mesi di follow-up osservazionale post-esperimento, 288 partecipanti (8,4%) che non avevano ricevuto acido folico e vitamina B12 rispetto a 341 partecipanti (10,0%) che avevano ricevuto tale trattamento veniva diagnosticato un cancro, con un rischio aumentato del 21%.

Un totale di 100 pazienti (2,9%) che non hanno ricevuto acido folico e vitamina B12 contro 136 (4,0%) che hanno ricevuto tale trattamento sono morti di cancro, con un rischio aumentato del 38%. Un totale di 16,1% dei pazienti che hanno ricevuto acido folico e vitamina B12 contro il 13,8% di coloro che non hanno ricevuto tale trattamento sono morti per qualsiasi causa.

I risultati sono stati principalmente guidati dall’aumento dell’incidenza del cancro ai polmoni nei partecipanti che hanno ricevuto acido folico e vitamina B12. Il trattamento con vitamina B6 non è stato associato ad alcun effetto significativo. I nostri risultati necessitano di conferma in altre popolazioni e sottolineano la richiesta di un monitoraggio della sicurezza a seguito del consumo diffuso di acido folico da integratori alimentari e alimenti arricchiti.

