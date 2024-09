Kilocal brucia i grassi? Scatta una nuova censura dello IAP per pubblicità ingannevole

Nuova censura per un spot di Kilocal (Brucia Grassi) da parte dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), che lo ha definito pubblicità ingannevole

Si torna a parlare degli integratori Kilocal e degli slogan accattivanti che promettono risultati straordinari ai consumatori. Ma cosa ne pensa l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP)? Ancora una volta, non è tutto oro ciò che luccica.

A luglio, lo IAP ha emesso infatti una nuova censura nei confronti di Kilocal Brucia Grassi, un integratore alimentare prodotto da Pool Farma Srl. Con l’ingiunzione n. 19/24 del 5 luglio 2024, gli spot pubblicitari di Kilocal, trasmessi su LA7 e sulle reti Mediaset nel giugno 2024, sono stati giudicati ingannevoli secondo l’articolo 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e l’articolo 23bis riguardante gli integratori alimentari e i prodotti dietetici.

Quali sono le critiche?

Gli spot contestati, in particolare quello con il soggetto “Specchio”, promettono un’azione mirata sui “grassi in eccesso”, indicando che il prodotto agisce su aree specifiche del corpo come “girovita, fianchi, glutei”. Si sostiene inoltre che Kilocal “favorisce l’equilibrio del peso” e che nella versione “Urto” “ti aiuta a perdere peso”.

Come si legge sul sito dello IAP:

Ad avviso del Comitato, tale specifica funzionalità vantata non è compatibile con la natura del prodotto pubblicizzato, che ai fini del controllo del peso può svolgere unicamente un’azione di supporto nell’ambito di diete ipocaloriche, dunque basate su una riduzione delle calorie giornaliere, accompagnate da adeguata attività fisica, non potendo agire su punti localizzati del corpo. L’informazione essenziale sulla reale natura del prodotto e della sua funzionalità è riportata in una scritta a caratteri minimi in calce al messaggio, senza adeguata rilevanza sul piano comunicazionale.

Il Presidente del Comitato di Controllo ha sottolineato che i messaggi pubblicitari devono chiarire che gli effetti vantati sono attribuibili ai principi attivi riconosciuti e non direttamente al prodotto stesso. Tuttavia, gli spot di Kilocal enfatizzano l’azione “brucia grassi” del prodotto, non specificando che gli effetti sono legati ai principi attivi e non alla formula complessiva di quel marchio specifico.

Questa censura non è la prima per Kilocal. Nel corso degli anni, il brand di Pool Farma è stato censurato per ben 8 volte per pubblicità ingannevole, sia dall’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria sia dall’Antitrust, con multe che in totale hanno raggiunto i 200 mila euro. L’ultima censura risale alla fine del 2017 e riguardava gli spot di Kilocal Colesterolo.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: IAP

Leggi anche: