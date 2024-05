Fai attenzione al sovradosaggio di questi 5 integratori vitaminici e minerali

Assumere integratori vitaminici quando non ne abbiamo bisogno può avere effetti negativi anche molto gravi. Scopriamo le 5 vitamine che possono farci andare in overdose

Le vitamine si dividono in due categorie: idrosolubili e liposolubili. Le vitamine idrosolubili non vengono facilmente immagazzinate nel corpo e includono vitamina C e vitamine del gruppo B (come folato, biotina, tiamina, niacina e altro), secondo il National Institutes of Health.

Le vitamine liposolubili, d’altro canto, vengono immagazzinate più facilmente, il che significa anche che possono accumularsi e causare tossicità.

In generale, la persona sana media non ha bisogno di assumere integratori extra. Ma ciò non impedisce alle persone di farlo. Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, tra le persone di età pari o superiore a 20 anni, quasi il 58% ha riferito di aver assunto qualche tipo di vitamina o integratore negli ultimi 30 giorni.

Anche se i multivitaminici generalmente vanno bene e un integratore occasionale probabilmente non farà molto danno, alcune vitamine o minerali assunti in eccesso possono devastare il tuo corpo. Ecco cosa sapere su ciascuno di essi.

Calcio

Le sostanze presenti nel latte fanno bene, ma solo quando le prendi in quantità adeguate. Il calcio è il minerale più abbondante presente nel corpo, ma ciò non significa che puoi assumerlo all’infinito.

Circa il 98% del calcio è immagazzinato nelle ossa, ma è importante anche per la salute dei denti e per altre funzioni vitali come la contrazione dei vasi sanguigni e la coagulazione del sangue.

Assumerne troppo, in genere attraverso gli integratori e non bevendo bicchieri di latte, può causare gravi danni. Secondo l’AARP, i sintomi di un sovradosaggio possono includere dolore addominale, nausea, vomito e persino calcoli renali e problemi cardiaci.

Ferro

Sebbene un basso livello di ferro possa causare anemia, che può essere una condizione grave, la maggior parte delle persone non soffre di questo problema.

Puoi assumere il ferro da numerosi alimenti, come cereali fortificati, lenticchie e spinaci. In alcuni casi, come durante la gravidanza, potrebbe essere necessaria un’integrazione, ma la maggior parte delle volte non ne abbiamo bisogno.

Troppo ferro, infatti, può avere effetti spiacevoli, come nausea, vomito e diarrea, e può anche danneggiare alcuni organi importanti. Si consiglia di assumerne da 8 a 18 mg al giorno, a seconda dell’età e del sesso.

Vitamina A

Potresti conoscere la forma cosmetica della vitamina A, ovvero il retinolo, ma questo micronutriente è responsabile di molto di più che combattere semplicemente le rughe e l’invecchiamento della pelle.

La vitamina A è un’altra vitamina liposolubile che può accumulare tossicità nel fegato quando ne prendi una quantità eccessiva.

Si possono avere alcuni sintomi acuti come nausea, vomito, vertigini, visione offuscata, forti mal di testa e problemi muscolari o di coordinazione. Alla fine, un’overdose di vitamina A può portare al coma o addirittura alla morte.

Vitamina D

Spesso chiamata la “vitamina del sole”, la vitamina D è unica perché, sebbene possiamo ottenerla dal cibo, il tuo corpo produce vitamina D dall’esposizione al sole. Ed è anche uno dei tipi di integratori più comuni assunti.

Assumere abbastanza vitamina D è essenziale per le ossa, la funzione renale e la salute dei muscoli, ma una quantità eccessiva può causare seri problemi.

In un caso di studio del 2022, un uomo britannico ha iniziato a prendere 150.000 UI di vitamina D su consiglio di un nutrizionista, ovvero 375 volte la quantità giornaliera raccomandata.

Per mesi l’uomo ha accusato nausea, vomito, secchezza delle fauci, diarrea e perdita di peso. Quando finalmente si è presentato in ospedale, i suoi reni stavano collassando.

Una persona media, da 600 a 800 UI di vitamina D sono tutto ciò di cui ha bisogno ogni giorno, ed è possibile ottenere questo risultato con soli 5-30 minuti di esposizione al sole al giorno.

Vitamina B6

Nonostante il fatto che la vitamina B6 sia una delle poche vitamine idrosolubili in questo elenco – il che significa che è davvero difficile andare in overdose solo da fonti alimentari – può comunque essere pericolosa quando ne prendi troppa. Basti pensare che l’assunzione di più di 250 mg al giorno può causare danni e dolore ai nervi.

