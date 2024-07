Influencer cinese muore in diretta mentre si ingozza di cibo durante una sfida di mukbang

Pan Xiaoting, influencer cinese di 24 anni, è morta in diretta mentre partecipava a una pericolosa sfida di mukbang, che l'aveva resa celebre e molto seguita sui social

Il mondo dei social ci è ormai del tutto sfuggito di mano. La storia che vi raccontiamo oggi lo testimonia ancora una volta: Pan Xiaoting, una giovane influencer cinese di 24 anni, è morta in diretta streaming mentre partecipava a una sfida di mukbang, ingurgitando chili di cibo senza sosta.

Cos’è il mukbang? Si tratta di una follia che arriva dalla Corea del Sud, una sfida in cui le persone si filmano mentre mangiano grandi quantità di cibo, spesso in diretta streaming. Il termine deriva dalle parole coreane “mokta” (mangiare) e “bangsong” (trasmettere).

Pan Xiaoting era una delle protagoniste di questa tendenza, e aveva migliaia di follower che la seguivano per le sue impressionanti performance.

La sera del 14 luglio, Pan stava partecipando a una maratona alimentare di 10 ore, durante la quale ha consumato oltre 10 chili di cibo tra cui torte al cioccolato, pollo e frutti di mare. A metà della sua impresa, la giovane ha iniziato a mostrare segni di difficoltà, per poi crollare sotto gli occhi attoniti dei suoi fan. Nonostante i tentativi dei follower di allertare i soccorsi, per Pan non c’è stato nulla da fare.

Pan Xiaoting, che inizialmente faceva la cameriera, si era ispirata al successo di un suo compagno di classe nel mukbang, decidendo di intraprendere la stessa strada. Sebbene inizialmente i suoi video avessero pochi spettatori, con il tempo la sua popolarità era cresciuta, portandola a ricevere numerosi regali e premi dai suoi fan durante le dirette.

Con l’aumento dei fan, Pan Xiaoting ha iniziato a cimentarsi in sfide alimentari sempre più estreme, mangiando quantità impressionanti di cibo che il suo stomaco non riusciva più a gestire. Nonostante le preoccupazioni della sua famiglia e dei fan, Pan continuava imperterrita, dichiarandosi in grado di sopportare il rischio.

La ragazza aveva già avuto problemi di salute a causa delle sue sfide estreme e recentemente era stata ricoverata per una emorragia gastrointestinale. Nonostante questo, aveva ripreso le sue folli sfide come se niente fosse e alle fine una di queste le è stata fatale.

L’autopsia ha rivelato che lo stomaco di Pan era gravemente deformato e pieno di cibo non digerito, il che ha causato una lacerazione che alla fine le è costata la vita.

Questa tragedia riaccende l’attenzione su questioni come l’influenza negativa dei social e la responsabilità delle piattaforme che ospitano tali contenuti. Nonostante il divieto imposto dalla Cina sui video di mukbang per combattere lo spreco alimentare e proteggere la salute delle persone, le sfide estreme continuano a proliferare, spostandosi su piattaforme di altri Paesi.

La morte di Pan Xiaoting non è altro che l’ennesimo doloroso monito sui pericoli delle sfide estreme sui social. Speriamo che questa tragedia serva a sensibilizzare sia gli utenti che le piattaforme su cui questi contenuti vengono diffusi, affinché episodi simili non si ripetano mai più.

Che poi cosa ci sarà di bello nel vedere una persona che in diretta (o meno) si abbuffa di cibo?

Fonte: Creaders China

