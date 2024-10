Il caffè può ridurre il rischio di ictus, infarti e diabete ma a patto che non superi queste dosi

Una nuova ricerca ha rivelato che l'assunzione moderata di caffeina, soprattutto con caffè e tè, può portare a un minor rischio di sviluppare malattie cardiometaboliche, come ictus e diabete.

C’è una buona notizia per gli amanti del caffè e del tè: un nuovo studio ha collegato il consumo moderato di caffeina a un minor rischio di sviluppare molteplici malattie cardiometaboliche, come il diabete di tipo 2, l’ictus o la malattia coronarica.

La ricerca, pubblicata sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, ha scoperto nello specifico che le persone che bevevano circa tre tazze di caffè o tè al giorno avevano un rischio inferiore del 48% di avere due o più malattie cardiometaboliche rispetto a coloro che bevevano meno di una tazza al giorno.

Quindi, in che modo la caffeina influisce sulla salute cardiometabolica? Inoltre, questa nuova ricerca implica che dobbiamo aggiungere una dose extra di espresso al nostro caffè mattutino? Ecco cosa hanno da dire gli esperti.

Lo studio

Per valutare come la caffeina potrebbe influenzare la salute cardiometabolica, i ricercatori hanno analizzato le abitudini alla caffeina di circa 360.000 persone di età compresa tra 37 e 73 anni della UK Biobank, un ampio studio longitudinale che include dati sanitari anonimi di partecipanti che avevano completato questionari sul loro consumo e sulle loro abitudini di caffeina. I partecipanti non avevano una storia di malattie cardiometaboliche quando è iniziato lo studio.

Gli scienziati hanno esaminato il consumo di caffeina e se i partecipanti avevano sviluppato malattie cardiometaboliche.

Dopo aver analizzato i numeri, il team ha scoperto che le persone che consumavano circa 200-300 milligrammi (mg) di caffeina al giorno avevano un rischio inferiore di sviluppare molteplici malattie cardiometaboliche rispetto alle persone che ne bevevano meno di 100 mg al giorno. I partecipanti che hanno scelto il caffè come bevanda a base di caffeina avevano il rischio più basso, con una riduzione di circa il 50%. In confronto, coloro che consumavano caffè e tè avevano circa il 40% in meno di probabilità di sviluppare patologie cardiometaboliche.

I ricercatori hanno anche scoperto che la caffeina non sembrava avere un effetto negativo sulla salute cardiometabolica per il 4% delle persone che consumavano più di 400 mg di caffeina, sia dal caffè sia dal tè o da entrambi.

I ricercatori non sono del tutto chiari sul motivo per cui la caffeina può migliorare la salute cardiometabolica. Tuttavia, hanno affermato che una quantità moderata di caffeina giornaliera può regolare i livelli di metaboliti specifici – composti prodotti quando il corpo scompone cibo e liquidi – associati a malattie cardiometaboliche, come alcuni lipidi.

Gli autori hanno sottolineato diversi limiti dello studio, incluso il fatto che ha valutato la caffeina come ingrediente nel caffè o nel tè, ma non nelle bevande gassate e nelle bevande energetiche. Inoltre, la ricerca ha trovato solo un legame tra l’assunzione moderata di caffeina e un minor rischio di malattie cardiometaboliche, ma non ha dimostrato la causalità.

Quanto caffè è troppo?

Gli esperti concordano sul fatto che se consumi da una a tre tazze di caffè al giorno e non hai effetti negativi, come reflusso acido o palpitazioni, potrebbero esserci buone ragioni per continuare la tua routine.

Ovviamente, c’è da valutare anche altre componenti aggiuntive come zucchero, dolcificanti artificiali o panna montata, che aumentano le calorie e possono quindi aumentare il rischio di sviluppare condizioni cardiometaboliche.

Tuttavia, i ricercatori sottolineano che l’ingestione di troppa caffeina, anche per le persone che la consumano regolarmente può avere effetti collaterali. Ad esempio, una tipica tazza di caffè contiene circa 100 mg di caffeina, mentre una dose di caffè espresso ne contiene circa 63 mg. Una grande bevanda a base di espresso del tuo bar può contenere quattro volte più caffeina, e ciò potrebbe avere effetti collaterali.

Molte persone assumono troppa caffeina nella loro dieta, il che può causare irritabilità, difficoltà a dormire e sintomi di astinenza se restano troppo a lungo senza caffeina.

La ricerca ha anche dimostrato che il consumo giornaliero di oltre 400 milligrammi di caffeina al giorno può aumentare la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna nel tempo, e alcuni studi suggeriscono un legame tra una maggiore assunzione di caffeina e un rischio più elevato di demenza e ictus.

In definitiva, è importante ricordare che la caffeina non è la soluzione miracolosa per migliorare la salute metabolica, indipendentemente dal fatto che la si consumi in modo responsabile.

L’esercizio fisico regolare, una buona qualità e quantità del sonno, l’evitare tabacco e alcol e il mantenimento di un peso sano contribuiranno molto più di qualche tazza di caffè ad aiutarti a rimanere in salute.

Fonte: The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism

