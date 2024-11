Gelato al paracetamolo: cosa c’è di vero nella notizia che sta facendo il giro del mondo

Continuano a circolare sui social le foto del gelato al paracetamolo venduto nei Paesi Bassi: si tratta però di una fake news. Il gelato era stato preparato per il carnevale da Jan Nagelkerke nel 2016, ma non era mai stato messo in vendita

No, il gelato al paracetamolo non viene venduto nei Paesi Bassi. La notizia, che ha avuto ampia diffusione sui social media, trae origine da un evento avvenuto nel 2016. Durante il carnevale di quell’anno, la pasticceria Maddy’s di Oudenbosch, un piccolo villaggio nei Paesi Bassi, ha creato un gelato al paracetamolo come trovata scherzosa per attirare l’attenzione.

L’intenzione era quella di proporre un prodotto che richiamasse il tema dei postumi da sbornia, tipici dei festeggiamenti carnevaleschi. Il gelato conteneva 20 compresse di paracetamolo per sei litri di prodotto, insieme a succo di limone per conferirgli un sapore fresco.

Tuttavia, questo dessert non era destinato al consumo né tantomeno alla vendita. Jan Nagelkerke, proprietario della pasticceria, lo aveva esposto esclusivamente in vetrina come curiosità. “È delizioso e rinfrescante e aiuta con i postumi di una sbornia durante il carnevale“, si leggeva nel post su Facebook, che specificava chiaramente che il prodotto non era in vendita.

Non può commercializzato senza le necessarie autorizzazioni

Successivamente, l’Autorità olandese per la sicurezza alimentare ha ribadito che un gelato contenente farmaci come il paracetamolo non può essere commercializzato senza le necessarie autorizzazioni. Se il prodotto avesse contenuto quantità significative del principio attivo, sarebbe stato classificato come farmaco e avrebbe richiesto una licenza specifica.

Anche in caso di quantità minime, sarebbe stato considerato un “nuovo alimento”, soggetto all’approvazione della Commissione Europea. Proprio per questo, dopo le indicazioni ricevute dalle autorità, Nagelkerke ha deciso di rimuovere il prodotto dalla vetrina e di non replicare l’iniziativa. Ha poi chiarito che il gelato al paracetamolo era stato un esperimento ludico e che, per precauzione, aveva eliminato anche le porzioni non esposte.

Tuttavia, nonostante queste precisazioni, l’immagine di questo gelato e le sue descrizioni continuano a circolare sui social media. Sono già tornate virali nel 2019 e ancora troviamo qualche post in questi giorni, cosa che sta di nuovo generando confusione.

Ribadiamo dunque che non esiste un prodotto di questo tipo in commercio nei Paesi Bassi o altrove. Si trattava solamente di una trovata pubblicitaria che social e web persistono nel diffondere spacciandola per una notizia vera (e per attuale nonostante sia ormai datata).

