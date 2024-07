Formaggio DOP richiamato dai supermercati per rischio Listeria: facciamo chiarezza

Richiamato dai supermercati il formaggio Monte Veronese DOP per rischio Listeria: ecco la replica dell'azienda Latterie Vicentine Società Cooperativa Agricola, che confeziona il prodotto

Di recente vi abbiamo segnalato la notizia del richiamo, pubblicato sul sito del Ministero della Salute, del formaggio Monte Veronese DOP per la possibile contaminazione da batterio Listeria monocytogenes.

Il prodotto in questione è venduto in atmosfera controllata di peso variabile da circa 4,7 kg (lotti L.022442126 e L022462126) e da circa 2,3 kg (lotti L.012442126 e L.012462126). Nell’articolo in questione avevamo citato l’azienda Latterie Vicentine Società Cooperativa Agricola a Bressanvido (Vicenza) come produttore, che ci ha contattato per una replica che pubblichiamo di seguito:

Latterie Vicentine non è un produttore di formaggio Monte Veronese DOP. Latterie Vicentine esegue esclusivamente l’attività di confezionamento del porzionato Monte Veronese DOP per conto terzi. Come indicato chiaramente in etichetta, Latterie Vicentine si occupa solo del porzionamento e confezionamento del Monte Veronese. Latterie Vicentine ha effettuato i controlli igienico-sanitari presso il proprio laboratorio analisi e ha rilevato la presenza di listeria nel lotto poi richiamato. Latterie Vicentine ha prontamente segnalato il problema agli organismi di vigilanza competenti. Latterie Vicentine ha attuato tutte le procedure necessarie per il richiamo, ritiro e blocco del lotto incriminato.

Inoltre, è importante specificare che il formaggio richiamato è stato prodotto da un altro caseificio e commercializzato per un’importante catena della GDO. Latterie Vicentine non acquista né vende il Monte Veronese

