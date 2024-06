Niente più bisfenolo A negli imballaggi alimentari: ecco da quando il BPA sarà ufficialmente vietato in Europa

L'Unione Europea ha votato a favore del divieto d'uso del bisfenolo A (BPA) negli imballaggi alimentari, ma ci sarà ancora un po' da aspettare prima che entri in vigore

Finalmente l’Europa dice ufficialmente stop al Bisfenolo A (BPA), una sostanza chimica largamente impiegata nella produzione di plastiche e resine. La Commissione Ue ha infatti votato a favore del divieto dell’uso di BPA negli imballaggi alimentari e in una vasta gamma di articoli di uso comune come bottiglie di plastica riutilizzabili, rivestimenti delle lattine di metallo, refrigeratori per la distribuzione dell’acqua e altri utensili da cucina.

Questa misura segue una valutazione dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) che ha evidenziato i potenziali effetti nocivi del BPA sul sistema immunitario umano.

Perché il BPA è Pericoloso? Il Bisfenolo A è un noto interferente endocrino, capace di alterare l’equilibrio ormonale e rappresentare un rischio significativo per la salute umana. La sua capacità di migrare in piccole quantità negli alimenti e nelle bevande, soprattutto se i materiali sono danneggiati o esposti a temperature elevate, ha fatto allarmare gli esperti.

Studi recenti dell’Agenzia Europea per l’Ambiente hanno dimostrato che l’esposizione degli europei al BPA supera di gran lunga i livelli considerati sicuri, portando l’EFSA a ridurre drasticamente la soglia giornaliera tollerabile del BPA.

La decisione di vietare il BPA negli imballaggi alimentari non è però arrivata all’improvviso. Già nel febbraio del 2024, la Commissione Europea aveva annunciato l’intenzione di adottare questa misura, aprendo una consultazione pubblica per raccogliere opinioni e feedback.

Il divieto è però ora definitivo, anche se prevede un periodo di transizione e la possibilità di fare eccezioni nel caso non dovessero esserci alternative valide.

Quando entrerà in vigore il divieto di BPA negli imballaggi alimentari

Il divieto dell’uso di Bisfenolo A nei materiali a contatto con gli alimenti entrerà in vigore alla fine del 2024. Questa tempistica “morbida” offre un periodo di transizione alle aziende, utile a trovare alternative sicure senza compromettere la sicurezza dei consumatori.

In attesa che il divieto entri in vigore, possiamo comunque adottare alcune misure per ridurre la nostra esposizione al BPA:

scegliere prodotti etichettati “BPA-Free”

optare per materiali sicuri: preferire contenitori in vetro, acciaio inossidabile, ceramica o materiali biodegradabili

controllare lo stato dei contenitori in plastica: evitare di utilizzare plastica danneggiata o usurata

Fonte: Ansa

