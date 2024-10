Così junk food, diete moderne e costo della vita stanno facendo riemergere lo scorbuto

Lo scorbuto, una malattia causata dalla carenza di vitamina C, sta riemergendo, complice la crisi del costo della vita e un'alimentazione povera: questa condizione, letale se non trattata, è associata a sintomi come affaticamento, macchie cutanee e sanguinamento delle gengive

I medici affermano che la crisi del costo della vita, l’obesità e una dieta ricca di cibi ultra-processati potrebbero essere la causa della carenza di vitamina C e del ritorno dello scorbuto. Questa malattia, comune tra i marinai britannici tra il XVI e il XVIII secolo, sta riemergendo, secondo quanto riferito dai dottori in Australia. Lo scorbuto è una condizione causata da una mancanza di vitamina C, e può risultare in emorragie fatali se non trattato.

Secondo un articolo pubblicato su BMJ Case Reports, la crisi del costo della vita e una cattiva alimentazione sono fattori chiave nella comparsa di nuovi casi di questa malattia, in passato associata ai marinai britannici che venivano chiamati “Limeys” per via delle razioni di limone e lime che consumavano per prevenirla.

I fattori alla base del ritorno dello scorbuto

Il rapporto cita un caso avvenuto a Perth, in Australia, dove un uomo di mezza età è arrivato in ospedale con un inspiegabile e doloroso eritema e lividi sulle gambe. Dopo diversi test, i medici hanno escluso altre patologie e infezioni. Alla fine, è emerso che il paziente aveva una dieta costituita principalmente da cibi processati e pochissimi frutti o verdure.

Il medico che ha curato il caso, il dottor Andrew Dermawan, ha spiegato che lo scorbuto si manifesta ancora, soprattutto tra anziani, alcolisti e bambini con problemi psichiatrici o di sviluppo. Ha inoltre sottolineato come la malattia possa insorgere già un mese dopo l’inizio di una dieta carente di vitamina C.

Tra i sintomi tipici dello scorbuto vi sono macchie rosse o blu sulla pelle, stanchezza, dolori muscolari e articolari, gengive gonfie o sanguinanti e facilità a sviluppare ematomi. Fattori di rischio includono obesità, fumo, alcolismo, dieta povera e interventi di chirurgia per la perdita di peso.

