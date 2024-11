Durante la COP29 è stata servita NewBrew, la birra prodotta con le acque reflue delle fogne

NewBrew è una birra particolare che potrebbe far storcere il naso: è infatti prodotta con acqua riciclata dalle fogne e l’obiettivo è proprio questo, sensibilizzare sull’importanza del riciclo idrico

Alla COP29 la conferenza sul clima in corso a Baku, Singapore, ha attirato l’attenzione con una birra davvero insolita: NewBrew, prodotta con acqua riciclata dalle fogne. Dietro questa scelta c’è una precisa strategia: sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del riciclo idrico, soprattutto in un’epoca in cui la scarsità d’acqua è una sfida globale.

La città-stato asiatica, nota per l’efficienza delle sue politiche ambientali, affronta da anni il problema della limitata disponibilità di acqua dolce. Singapore, densamente popolata e priva di risorse naturali, dipende in gran parte dalle importazioni dalla Malesia e dalla desalinizzazione.

Per ridurre questa vulnerabilità, ha investito in tecnologie avanzate come il processo NEWater, un sistema che trasforma le acque reflue in acqua potabile attraverso microfiltrazione, osmosi inversa e disinfezione con raggi ultravioletti.

Come avviene il processo produttivo

La birra NewBrew, di cui già vi avevamo parlato, nasce nel 2018 dalla collaborazione tra l’Agenzia per le risorse idriche di Singapore (PUB) e il birrificio artigianale Brewerkz. La sua produzione utilizza l’acqua trattata con il sistema NEWater, garantendo un risultato sicuro e conforme agli standard dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Secondo Mitch Gribov, direttore di Brewerkz, questa acqua dal gusto neutro è perfetta per la birra.

Il processo, frutto di decenni di ricerca e innovazione, prevede tre fasi principali: la microfiltrazione per eliminare le impurità solide, l’osmosi inversa per rimuovere i contaminanti più piccoli, come virus e batteri e infine la sterilizzazione con raggi ultravioletti.

Pur destando curiosità e qualche perplessità, NewBrew ha riscosso successo, esaurendo rapidamente le scorte nei ristoranti di Singapore. È una birra che non punta solo al gusto: il suo obiettivo principale è abbattere lo stigma che circonda il riuso delle acque reflue. Promuove un messaggio chiaro e necessario: l’acqua trattata non è altro che acqua e può essere una soluzione sostenibile ai problemi di siccità.

Le tecnologie di riciclo idrico non sono un’esclusiva di Singapore. Paesi come Germania, Stati Uniti e Canada stanno sperimentando sistemi simili per affrontare le crisi idriche. Tuttavia Singapore rimane un modello da seguire, grazie alla sua capacità di integrare queste tecnologie nelle politiche ambientali e nella vita quotidiana.

La birra NewBrew rappresenta quindi un simbolo dell’innovazione e dell’impegno verso un futuro sostenibile. Più che un semplice esperimento, è un invito a ripensare il nostro rapporto con le risorse naturali, mostrando come anche gli scarti possano diventare una risorsa preziosa.

