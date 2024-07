Conosci il sale marino celtico? Fa davvero bene? Cos’è (e perché spopola su TikTok)

Il sale celtico (detto anche sale grigio) sta spopolando sui social per le sue presunte proprietà benefiche per l'organismo: ma fa davvero bene?

Parliamo spesso, nei nostri articoli, dei trucchi di bellezza virali che spopolano sui social (in particolare su TikTok) e che non sempre sono efficaci come promettono – anzi, talvolta si rivelano addirittura pericolosi.

Quello di cui vi parliamo oggi riguarda un prodotto miracoloso per un riposo notturno ottimale, una pelle più liscia e compatta e maggiori riserve di energia durante il giorno: il sale celtico.

Vediamo insieme di cosa si tratta e se davvero questo alimento è così benefico come viene spiegato in numerosi video.

Che cos’è il sale celtico

Il sale celtico, conosciuto anche come sale grigio di Guérande o sale bretone, è un tipo di sale marino integrale proveniente dalla regione della Bretagna in Francia.

Diversamente dal sale a cui siamo abituati, il sale celtico presenta un colorito grigiastro (dovuto alla presenza di argilla marina) e un sapore leggermente dolce, con un retrogusto minerale.

In virtù della sua origine e del processo di raffinazione ridotto al minimo, questo sale ha un contenuto di minerali di gran lunga maggiore rispetto a quello del sale da tavola, ed è al contempo meno ricco in sodio.

Ma, a parte questa differenza, il sale celtico non è altro che un sale marino di qualità elevata (come il suo costo). Ha davvero tutte le proprietà benefiche che gli vengono attribuite sui social?

Il trend virale

Qualche settimana fa, l’influencer Abby Baffoe ha pubblicato un video in cui esaltava il sale marino celtico come il suo “nuovo segreto di bellezza preferito“, che ha condiviso con i suoi numerosissimi follower.

Baffoe ha dichiarato che il sale celtico contiene 80 minerali e che scioglierne uno o due granelli in bocca prima di idratarsi aiuterebbe il corpo ad assorbire acqua durante il giorno, reintegrando i minerali persi e favorendo la digestione.

In un video successivo, Baffoe ha affermato che il sale grigio ha proprietà antinfiammatorie, può alleviare l’emicrania, abbassare la pressione sanguigna e migliorare la qualità del sonno.

Ma è davvero così efficace e, soprattutto, fa bene assumere tutto questo sale considerati i rischi per la salute derivanti da un consumo eccessivo di questa sostanza?

In realtà, secondo gli esperti, l’entusiasmo suscitato da TikTok e i benefici per la salute del sale celtico sono esagerati.

Se è vero che il sale grigio contiene minerali utili all’organismo, è vero anche che essi si trovano solo in quantità molto piccole e irrilevanti per il nostro benessere.

Se volessimo utilizzare il sale come fonte di nutrienti, dovremmo assumerne una quantità elevata – e questo ci esporrebbe al rischio di insorgenza di patologie croniche come ipertensione e altre malattie cardiovascolari (aterosclerosi, trombosi, embolie).

Quindi, in questo caso ci troviamo a dover smentire il trend del sale celtico: se proprio volete consumarlo, utilizzatelo per sostituire il sale classico nelle vostre ricette – ovviamente senza eccedere.

