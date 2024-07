Congelare il pane per renderlo più sano e non ingrassare, è davvero così come dicono su TikTok?

Congelare il pane per contenere il picco glicemico: è il nuovo trend "salutistico" in voga su TikTok. Ma è supportato dalla scienza? E, soprattutto, ha senso farlo?

Sta spopolando su TikTok il “trend salutare” secondo cui congelare il pane prima di consumarlo lo renda più sano e faccia ingrassare meno chi lo mangia, ma è davvero così? Vediamo cosa dice la scienza.

La scienza dietro il trend

Quando il pane viene cotto, gli amidi al suo interno si gelatinizzano, diventando più facili da digerire e causando un picco di zuccheri nel sangue e di insulina.

Tuttavia, quando il pane viene raffreddato, questi amidi si trasformano in amido resistente, più difficile da scomporre per il nostro corpo.

Questo significa che il pane congelato, con la sua maggiore quantità di amido resistente, potrebbe causare un minor aumento di zuccheri nel sangue e di insulina.

Uno studio condotto qualche anno fa ha indagato proprio l’effetto del congelamento del pane bianco e della sua successiva tostatura, mettendo a confronto il pane acquistato in negozio con il pane fatto in casa.

Per i campioni di pane fatto in casa, il congelamento e lo scongelamento del pane hanno ridotto l’aumento di zucchero nel sangue del 31% in due ore.

È interessante notare che anche la tostatura del pane fresco ha ridotto l’aumento del glucosio del 25% (motivo per cui molti dietologi e nutrizionisti suggeriscono nelle diete di tostare sempre il pane prima di consumarlo).

L’effetto è ulteriormente amplificato quando il pane fatto in casa viene congelato, scongelato e poi tostato: in questo caso la risposta della glicemia si è ridotta del 39%.

Diverso è il caso del pane in cassetta acquistato al supermercato: in questo caso il congelamento prima della tostatura non ha migliorato la risposta dello zucchero nel sangue del corpo, vanificando questa accortezza.

Quindi, vale la pena congelare il pane?

Diversamente da quello che viene sostenuto su TikTok, congelare il pane prima di consumarlo ha minimi effetti benefici sulla nostra salute e sulla nostra assunzione di zuccheri.

Questa pratica può aiutare ad abbassare i livelli di zucchero nel sangue durante un pasto (e avere un piccolo effetto anche sul pasto successivo), ma non vi sono effetti a lungo termine sull’appetito, sull’aumento di peso o sul rischio di insorgenza di alcune malattie legate all’alimentazione (come diabete di tipo 2 o obesità).

L’unico reale beneficio che può derivare dal congelamento del pane è la riduzione degli sprechi alimentari: ricordiamo che il pane è, dopo la frutta fresca, l’alimento più sprecato ogni giorno nelle nostre case.

Congelare il pane avanzato a fine giornata e scongelarlo il giorno dopo può essere un ottimo modo per contrastare la dilagante piaga dello spreco alimentare.

Fonte: The Conversation

