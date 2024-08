Condizionatore acceso tutta la notte? Cosa devi assolutamente sapere (per dormire senza rischi)

Con l'arrivo dell'estate 2024 e temperature record, molti tengono il condizionatore acceso anche di notte: uno studio giapponese rivela però che l'esposizione notturna al freddo artificiale può disturbare il sonno e aggravare problemi respiratori e cardiocircolatori

Con l’estate 2024 che ha portato temperature estremamente elevate, molte persone trovano quasi impossibile rinunciare al condizionatore, anche durante le ore notturne. Tuttavia, ci sono diversi rischi legati all’uso prolungato di questo apparecchio durante il sonno che spesso vengono sottovalutati.

Uno studio condotto dall’Università di Tecnologia di Toyohashi ha esaminato l’impatto del flusso d’aria dei condizionatori sulla qualità del sonno. I ricercatori hanno scoperto che un flusso d’aria continuo, anche a bassa velocità, può disturbare il sonno, provocando risvegli più frequenti e un aumento della frequenza cardiaca durante la notte. Questo è particolarmente problematico nelle fasi di sonno leggero, dove i soggetti si sono mostrati più sensibili al raffreddamento causato dal condizionatore.

Lasciare il condizionatore acceso per tutta la notte può causare diversi problemi di salute, in particolare per quanto riguarda il sistema respiratorio. L’aria fredda e secca che viene emessa dal condizionatore tende a seccare le mucose nasali e della gola, provocando tosse, mal di gola e un peggioramento di condizioni preesistenti come asma e allergie. Inoltre, un condizionatore che non viene adeguatamente mantenuto può diffondere polvere, batteri e allergeni, aumentando il rischio di infezioni respiratorie e altre malattie.

L’uso del condizionatore può anche influire negativamente sulla qualità del sonno. Un ambiente troppo freddo può disturbare il sonno, causando risvegli notturni e riducendo il riposo complessivo. Questo effetto è particolarmente evidente quando la temperatura della stanza scende sotto i 20°C, rendendo l’ambiente scomodo e interferendo con il naturale abbassamento della temperatura corporea durante il sonno.

Come ridurre i rischi: consigli pratici per un uso sicuro del condizionatore

Per minimizzare i rischi legati all’uso del condizionatore durante la notte, è importante seguire alcune semplici precauzioni. È consigliabile impostare una temperatura non inferiore ai 24-25°C, evitando di dirigere il flusso d’aria direttamente sul letto. È fondamentale eseguire una manutenzione regolare del condizionatore, pulendo o sostituendo i filtri con frequenza, per prevenire l’accumulo di polvere, muffe e batteri.

Un’altra misura utile può essere l’uso di un umidificatore per mantenere un adeguato livello di umidità nell’aria, prevenendo la secchezza della pelle e delle vie respiratorie. Anche l’applicazione di creme idratanti prima di andare a letto può aiutare a proteggere la pelle dagli effetti disidratanti dell’aria condizionata.

