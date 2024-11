Chi ha inventato le patatine? La storia dietro questo snack amatissimo

L’origine delle patatine non è chiarissima: molti le attribuiscono a George Speck Crum, mentre altri alla sorella Catherine Wicks. Sicuramente però sono nate a Saratoga Springs

Le patatine sono uno snack amato da tutti, ma a chi dobbiamo la loro invenzione? Il merito sembrerebbe andare a George Speck Crum, un cuoco afroamericano e nativo americano. Nato nel 1824, Crum lavorava come chef alla Moon’s Lake House di Saratoga Springs, un locale rinomato frequentato dall’alta società di New York.

La storia più diffusa racconta che, frustrato da un cliente esigente che trovava le patatine fritte troppo spesse, Crum avrebbe tagliato le patate sottilissime, fritto le fettine e abbondato con il sale. Questo gesto, inizialmente concepito come un dispetto, pare abbia soddisfatto il cliente al punto da rendere queste “Saratoga Chips” una specialità della casa. Da allora, le patatine fritte sottili ottennero un enorme successo.

Le origini delle patatine, tuttavia, sono oggetto di dibattito. Diverse fonti suggeriscono che la sorella di Crum, Catherine Wicks (anche conosciuta come Kate), abbia svolto un ruolo determinante. Alcuni racconti riportano che, mentre lavorava alla Moon’s Lake House, Kate abbia accidentalmente lasciato cadere una fetta di patata nell’olio caldo e, notando il risultato croccante, l’abbia fatta assaggiare a Crum. La versione della sorella fu pubblicata nei giornali locali e inserita nel suo necrologio, dando sostegno all’idea che la vera inventrice fosse proprio lei.

Il suo locale offriva ai clienti un cestino di patatine come antipasto

Nonostante il successo di queste “Saratoga Chips”, Crum non prese mai ufficialmente il merito dell’invenzione e le patatine non comparivano nel menu del suo ristorante. Questo dettaglio, unito al fatto che esistevano già ricette di patate fritte sottili prima del 1853, ha portato alcuni storici a ritenere che le patatine non siano interamente attribuibili a lui.

Inoltre un’organizzazione di produttori di snack ha successivamente contribuito a diffondere la leggenda delle patatine di Crum per fini promozionali, includendo dettagli non verificati come l’identità del cliente scontento, talvolta indicato come il celebre magnate Cornelius Vanderbilt.

Negli anni ‘60 del XIX secolo, Crum aprì un ristorante a Malta, New York, che divenne popolare tra le personalità dell’epoca. Il suo locale offriva ai clienti un cestino di patatine come antipasto, contribuendo a consolidare l’iconico status di questo snack.

Anche se oggi è difficile stabilire con certezza chi abbia effettivamente inventato le patatine, Saratoga Springs resta il luogo riconosciuto per la loro origine, e l’eredità di George Crum, insieme a quella della sorella Kate, rimane impressa nella storia della cucina.

