Cantante neomelodico folgorato da una scarica elettrica

Carmine Diamante è stato folgorato da una scarica elettrica, dopo aver toccato il rubinetto di una fontana: a cosa prestare attenzione in caso di temporale

Carmine Diamante, noto cantante neomelodico di 36 anni, è rimasto vittima di un tragico incidente a Castel Volturno, mentre era in visita dai genitori. Il giovane artista stava trascorrendo del tempo con i nipoti nel cortile di casa quando è stato folgorato da una scarica elettrica, dopo aver toccato il rubinetto di una fontana.

Nonostante l’intervento immediato dei familiari e il tentativo di trasportarlo in ospedale, purtroppo per Carmine non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno ancora indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento si ipotizza che la scossa sia stata causata da un fulmine che, colpendo la fontana o la casa, ha generato una scarica elettrica letale. Un’altra ipotesi messa in campo fa riferimento a un malfunzionamento della fontana che avrebbe generato una scarica elettrica.

Diamante, originario di Napoli e residente a Grazzanise, era molto seguito sui social e aveva una carriera emergente nella musica neomelodica. La sua morte ha scosso profondamente i fan e la tragica fine del cantante non può che non far emergere ancora una volta i pericoli reali legati ai temporali e all’elettricità, anche in situazioni domestiche apparentemente sicure.

Cosa fare e cosa non fare

Eventi come questo ricordano infatti quanto sia cruciale adottare misure di sicurezza durante i temporali, evitando di toccare superfici metalliche e utilizzare dispositivi elettronici o impianti idraulici, e cercando di stare al chiuso o in aree protette.

Durante un temporale, uno dei maggiori pericoli è rappresentato dai fulmini, fenomeni atmosferici che possono causare incidenti anche gravi. Sapere come comportarsi e cosa evitare durante un temporale è essenziale per la propria sicurezza.

In primis se un temporale si sta avvicinando, è consigliabile stare all’interno di un edificio. Nonostante la convinzione che i fulmini colpiscano solo all’aperto, comunque, possono anche entrare nelle case attraverso oggetti metallici e sistemi elettrici. Evita di toccare porte, finestre o oggetti metallici come rubinetti e tubature, poiché conducono l’elettricità.

Se ti trovi all’aperto e non hai la possibilità di rifugiarti in un edificio, cerca riparo in un’auto con il tetto chiuso, che funge da “gabbia di Faraday”, proteggendoti dalle scariche elettriche. Evita alberi isolati, pali della luce o strutture metalliche, poiché sono frequentemente colpiti dai fulmini.

Evita inoltre di portare con te ombrelli o altri oggetti metallici che possono attrarre fulmini. È preferibile accucciarsi, riducendo il contatto con il suolo e cercando di mantenere i piedi uniti per ridurre il rischio di scariche elettriche attraverso il corpo.

Durante un temporale, poi, meglio non utilizzare telefoni con fili, elettrodomestici o dispositivi collegati a prese di corrente. I fulmini possono viaggiare attraverso i cavi elettrici e provocare scosse anche gravi.

Allo stesso tempo l’acqua è un eccellente conduttore di elettricità per questo è bene non fare la doccia, non lavare piatti e non toccare rubinetti durante un temporale. Incidenti come quello accaduto a Diamante, che è stato fulminato toccando un rubinetto, dimostrano quanto sia pericoloso entrare in contatto con l’acqua durante le scariche elettriche.

