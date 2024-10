Basta coloranti pericolosi per i bambini: questo Stato è il primo a vietarli nei cibi serviti dalle mense scolastiche

La California è il primo Stato a vietare l'uso di 6 coloranti artificiali negli alimenti serviti nelle scuole pubbliche, una decisione presa riconoscendo i potenziali rischi per la salute dei bambini

Il 1° ottobre 2024, la California ha compiuto un passo importante per proteggere la salute dei propri giovani cittadini. Il governatore Gavin Newsom ha firmato il California School Food Safety Act, una legge che vieta l’uso di sei coloranti artificiali negli alimenti serviti nelle scuole pubbliche.

Questo provvedimento, il primo del suo genere negli Stati Uniti, rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui si affrontano la nutrizione e la sicurezza alimentare in uno dei luoghi in cui probabilmente ce n’è più bisogno.

La nuova legge sancisce la fine degli snack e di altri alimenti che contengono alcuni coloranti di base molto utilizzati dall’industria, in quanto conferiscono ai cibi colori innaturalmente vivaci nel tentativo di renderli più accattivanti per i bambini.

I coloranti sotto accusa

I coloranti vietati dalla nuova legge sono i seguenti:

Red 40

Yellow 5

Yellow 6

Blue 1

Blue 2

Green 3

La decisione di eliminarli dai pasti, dalle bevande e dagli snack scolastici è stata motivata da studi che collegano il consumo di questi additivi a problemi di salute e comportamentali, come l’iperattività nei bambini.

In un comunicato, il governatore Newsom ha sottolineato l’importanza di un’alimentazione sana e accessibile a tutti:

La nostra salute è indissolubilmente legata al cibo che mangiamo, ma cibi freschi e sani non sono sempre disponibili o accessibili per le famiglie. Oggi, ci rifiutiamo di accettare lo status quo e rendiamo possibile per tutti, compresi i bambini delle scuole, l’accesso a cibo nutriente e delizioso senza additivi dannosi e spesso assuefacenti. Dando a ogni bambino un inizio sano, possiamo metterli sulla strada verso un futuro con meno rischi di obesità e malattie croniche.

Il disegno di legge, originariamente proposto dal membro dell’Assemblea Jesse Gabriel, ha ricevuto un ampio sostegno bipartisan. Gabriel ha affermato che questa legislazione non solo protegge i bambini da sostanze chimiche pericolose, ma invia anche un chiaro messaggio ai produttori affinché abbandonino l’uso di additivi nocivi.

Ci sarà però un po’ da aspettare, infatti la legge entrerà in vigore solo il 31 dicembre 2027, dando alle scuole e ai produttori il tempo necessario per adattarsi alle nuove norme.

La California si era già fatta notare per una legge precedente in cui aveva bandito 4 additivi dannosi tra cui il Red Dye 3, noto come Eritrosina (E127) in Europa, un altro colorante sintetico ampiamente utilizzato negli alimenti e nelle bevande. Leggi anche: La California ha vietato questi 4 additivi dannosi negli alimenti (tra cui il colorante rosso Red Dye 3)

L’impatto della nuova legge sui coloranti

La legge californiana richiede ai produttori di sostituire i coloranti artificiali con alternative naturali, come il succo di carota o di barbabietola, una pratica già adottata in Europa e in altri Paesi che vietano, almeno in parte, i coloranti sintetici.

La speranza è che questa legge possa ispirare cambiamenti importanti a livello nazionale (e perché no anche internazionale), soprattutto dal punto di vista dei produttori che si dovrebbero decidere a sostituire definitivamente i coloranti artificiali con alternative più sicure.

Con questo provvedimento, la California si pone come modello per altri Stati, promuovendo scelte più sane per i bambini. Un primo ma importante passo avanti.

Fonte: Governo della California

