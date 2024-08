Uova con salmonella ritirate da supermercati: come riconoscerle, quali rischi e cosa fare?

Il Ministero della Salute ha disposto un maxi ritiro di uova fresche, contaminate dal batterio della salmonella: ecco come comportarci per non correre rischi

Negli ultimi giorni, una notizia ha scosso i consumatori italiani: diverse partite di uova contaminate dal batterio della salmonella sono state ritirate dai supermercati su ordine del Ministero della Salute.

Questo provvedimento è stato adottato in seguito alla scoperta della presenza del batterio nei prodotti distribuiti da vari marchi noti e da private labels delle catene dei supermercati.

Vediamo insieme di quali prodotti si tratta, cosa fare se li abbiamo acquistati e quali sono i rischi per la nostra salute di un’esposizione al batterio della salmonella.

I lotti da non consumare

Il Ministero della Salute ha pubblicato una lista dettagliata dei lotti di uova coinvolti nel richiamo. Si tratta in tutti i casi di uova prodotte e confezionate nello stabilimento Cascina Italia Spa di Spirano, in provincia di Bergamo.

Queste uova sono state distribuite attraverso importanti catene di supermercati come Eurospin, Parmalat, Conad, e altre. Di seguito, riportiamo i dettagli specifici dei lotti contaminati:

Delizie dal Sole (Eurospin)

Lotto: L:4501159926 (Data di scadenza: 05/09/2024)

Lotto: L:4679409926 (Data di scadenza: 07/09/2024)

Lotto: L:4700629926 (Data di scadenza: 31/08/2024)

Lotto: L:4832759926 (Data di scadenza: 01/09/2024)

Lotto: L:4282789926 (Data di scadenza: 12/09/2024)

Lactis (Parmalat)

Lotto: L:4679409926 (Data di scadenza: 07/09/2024)

Cascina Italia

Lotto: L:4736619926 (Data di scadenza: 09/09/2024)

Latteria Chiuro

Lotto: L:4736619926 (Data di scadenza: 09/09/2024)

Lotto: L:4282789926 (Data di scadenza: 12/09/2024)

Gesco

Lotto: L:4832759926 (Data di scadenza: 01/09/2024)

Lotto: L:4282789926 (Data di scadenza: 12/09/2024)

Lotto: L:4501159926 (Data di scadenza: 05/09/2024)

Lotto: L:4700629926 (Data di scadenza: 31/08/2024)

Lotto: L:4736619926 (Data di scadenza: 09/09/2024)

Amadori

Lotto: L:4736619926 (Data di scadenza: 09/09/2024)

Lotto: L:4832759926 (Data di scadenza: 01/09/2024)

Lotto: L:4679409926 (Data di scadenza: 07/09/2024)

Lotto: L:4179019926 (Data di scadenza: 14/09/2024)

Lotto: L:4282789926 (Data di scadenza: 12/09/2024)

Lotto: L:4501159926 (Data di scadenza: 05/09/2024)

Conad Percorso Qualità

Lotto: L:4700609926 (Data di scadenza: 31/08/2024)

Lotto: L:4832759926 (Data di scadenza: 01/09/2024)

Lotto: L:4501159926 (Data di scadenza: 05/09/2024)

Lotto: L:4679409926 (Data di scadenza: 07/09/2024)

Lotto: L:4736619926 (Data di scadenza: 09/09/2024)

Lotto: L:4282789926 (Data di scadenza: 12/09/2024)

Lotto: L:4179019926 (Data di scadenza: 14/09/2024)

Del Campo

Lotto: L:4679409926 (Data di scadenza: 07/09/2024)

Cosa fare se abbiamo acquistato le uova contaminate?

Se abbiamo acquistato uno dei lotti sopra elencati, è fondamentale non consumare le uova. Il Ministero della Salute consiglia di riportarle immediatamente al punto vendita dove sono state acquistate.

Come consumatori, avremo diritto a un rimborso completo o alla sostituzione del prodotto con uno sicuro. È importante agire tempestivamente per evitare qualsiasi rischio di infezione.

Salmonella: un rischio da non sottovalutare

La salmonella è un batterio che causa la salmonellosi, un’infezione alimentare che si manifesta con sintomi come febbre, diarrea, crampi addominali e, in alcuni casi, nausea e vomito.

I sintomi possono comparire tra le 6 e le 72 ore dopo aver consumato il cibo contaminato e durare dai 2 ai 7 giorni. Nella maggior parte dei casi, l’infezione è autolimitante e non richiede trattamenti specifici.

Tuttavia, in soggetti a rischio, come anziani, bambini e persone con sistema immunitario compromesso, la salmonellosi può evolvere in forme più gravi, portando a disidratazione severa, infezione del sangue (sepsi), e in casi estremi, può essere fatale.

Secondo i dati del Ministero della Salute, ogni anno in Italia vengono segnalati decine di casi di salmonellosi, ma si stima che il numero reale possa essere significativamente più alto, poiché molte infezioni lievi non vengono riportate.

Fonte: Ministero della Salute

