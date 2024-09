Un lotto di carne Simmenthal è stato ritirato dal mercato: il Ministero della Salute spiega perché

Il richiamo riguarda il lotto G156 con scadenza 31/12/2028 e interessa solo la Regione Veneto

Il Ministero della Salute ha recentemente diramato un’allerta alimentare riguardante un lotto specifico di carne in scatola a marchio Simmenthal. Il richiamo, emesso il 29 agosto 2024, è dovuto a un potenziale difetto di chiusura delle confezioni, che potrebbe compromettere la sicurezza alimentare del prodotto.

I dettagli del richiamo

Il prodotto interessato è il “Piatto pronto di carni bovine in gelatina vegetale” a marchio Simmenthal, commercializzato da Bolton Food S.p.A. nello stabilimento di Aprilia, in provincia di Latina. Il lotto specifico oggetto del richiamo è il G156, con data di scadenza fissata al 31 dicembre 2028. Le confezioni interessate hanno un peso totale di 3 x 140 g.

Motivo del richiamo

Il richiamo è stato effettuato a scopo precauzionale a causa di un “eventuale presenza di scatole con difetto di chiusura“. Un difetto di questo tipo può compromettere l’integrità del prodotto e aumentare il rischio di contaminazione microbiologica, mettendo a rischio la salute dei consumatori.

Cosa fare se hai acquistato il prodotto

Se hai acquistato carne in scatola Simmenthal del lotto G156 in Veneto, è fortemente raccomandato di non consumarla. Restituisci il prodotto al punto vendita dove è stato acquistato per ottenere un rimborso o una sostituzione.

Questo richiamo sottolinea l’importanza della sicurezza alimentare e del ruolo cruciale svolto dal Ministero della Salute nel monitorare e proteggere la salute dei consumatori. Le aziende alimentari hanno la responsabilità di garantire la sicurezza dei loro prodotti e di adottare misure tempestive in caso di problemi.

Cosa fare in caso di dubbi

Se hai dubbi o domande riguardo al richiamo, puoi contattare direttamente il servizio clienti di Bolton Food S.p.A. o consultare il sito web del Ministero della Salute per ulteriori informazioni.

