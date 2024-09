Tutto quello che sappiamo sul richiamo di zucchine verdi che contengono 3 pesticidi oltre i limiti

Richiamati 2 lotti di zucchine del marchio Accademia Verde a causa della presenza di 3 fungicidi oltre i limiti legali. A segnalare l'allerta alimentare è la catena di supermercati e ipermercati Il Gigante

È stata segnalata una nuova allerta alimentare che riguarda le zucchine verdi. Il richiamo, segnalato sul sito della catena di supermercati Il Gigante, è stato richiesto dal produttore stesso in quanto su alcuni lotti, durante i controlli di routine, sono stati rilevati fungicidi oltri i limiti.

Le zucchine fresche a cui si fa riferimento sono quelle del marchio Accademia Verde, vendute in confezioni dal peso variabile e prodotte nello stabilimento in via Cervino 11, a Figino Serenza (Como).

Il richiamo riguarda i seguenti 2 lotti (che corrispondono alle date di produzione):

04/09/2024

05/09/2024

Qual è il problema riscontrato? Come già premesso, le tracce di alcune sostanze chimiche oltre i limiti. Si tratta, più nello specifico, delle seguenti 3 molecole che corrispondono ad altrettanti fungicidi:

tebuconazole

trifloxystrobin

azoxystrobin

Dalla produzione di questi lotti di zucchine è passato già un po’ di tempo, ma a chi li avesse ancora in casa è consigliato non consumarli, proprio per evitare possibili rischi per la salute. Si possono invece riportare al punto vendita per avere una sostituzione o un rimborso.

Fonte: Il Gigante

