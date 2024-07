Taralli senza glutine ritirati dai supermercati per rischio allergie: il lotto da non consumare

Nonostante la dicitura "senza glutine", questo lotto di taralli salati è stato richiamato dal Ministero della Salute per la presenza dell'allergene

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro per un lotto di taralli salati senza glutine venduti nei supermercati italiani. Il motivo? Nonostante sia rivolto agli intolleranti al glutine, il prodotto contiene tracce di glutine e può rappresentare un rischio per la salute dei consumatori.

Il prodotto coinvolto è i Taralli Avena a marchio Agluten, venduti in confezioni da 100 grammi. I taralli sono commercializzati dalla Nove Alpi Srl e prodotti dalla Re Food Srl nello stabilimento situato a Conversano, in provincia di Bari, in via Van Gogh 25.

Il lotto specifico richiamato è il 241730 con data di scadenza 03-03-2025.

Il richiamo è stato effettuato a causa della “presenza dell’allergene GLUTINE in un prodotto dichiarato specificamente formulato per persone intolleranti al glutine”.

Questo errore è particolarmente grave, poiché il consumo di glutine da parte di persone celiache o intolleranti può causare serie reazioni avverse.

La nota di richiamo è chiara:

Il prodotto non deve essere consumato da persone affette da CELIACHIA e sensibili all’allergene Glutine, e deve essere restituito al punto vendita.

Questo tipo di richiamo è fondamentale per prevenire qualsiasi tipo di problema al consumatore finale, specialmente in assenza dell’avvertenza obbligatoria per legge.

Fonte: Ministero della Salute

