Spinaci freschi contaminati da mandragora tossica: marche e lotti da non consumare

Torna a preoccupare la possibile contaminazione con mandragora di due marche di spinaci freschi, da poco richiamati dal mercato

Nuova allerta alimentare che riguarda gli spinaci freschi e in particolare il rischio che siano contaminati da mandragora, un problema emerso già negli anni passati.

Stavolta, i prodotti richiamati in via precauzionale dal Ministero della Salute sono due lotti dei marchi Ambruosi & Viscardi e Selezione Qualità, segnalati appunto per la presunta presenza di Mandragora officinarum L., comunemente conosciuta come mandragora.

Questo vegetale contiene alcaloidi tropanici, che possono provocare diversi effetti nocivi, in particolare anticolinergici, allucinogeni e ipnotici, rappresentando un serio rischio per la salute umana.

Nello specifico, i prodotti interessati dal richiamo sono:

Spinaci Ambruosi & Viscardi: in buste da 350 grammi. Numero di lotto: L 206 LINEA 1 – Data di scadenza: 31/07/2024

in buste da 350 grammi. Numero di lotto: L 206 LINEA 1 – Data di scadenza: 31/07/2024 Spinaci Selezione Qualità: in buste da 500 grammi. Numero di lotto: L 203 LINEA 1 – Data di scadenza: 29/07/2024 (già passata al momento della pubblicazione del richiamo)

L’Azienda Agricola Ambruosi & Viscardi, produttore dei due marchi di spinaci coinvolti, ha il proprio stabilimento di produzione in via Gabbie 345, a Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo.

Nel comunicato dell’allerta si specifica che i consumatori non devono consumare i prodotti dei lotti specificati. Quindi, se eventualmente avete in casa questi spinaci e il lotto corrisponde, restituiteli immediatamente al punto vendita per ottenere un rimborso.

La contaminazione con madragora degli spinaci rimane fortunatamente sporadica ma il suo potenziale pericolo non può essere sottovalutato. Si raccomanda a tutti di verificare attentamente le confezioni di spinaci e di seguire le indicazioni per restituire i prodotti coinvolti.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Ministero della Salute

Leggi anche: