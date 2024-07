Se mangi Quinoa, occhio alle micotossine oltre i limiti: marca e lotto da non consumare

La catena Conad ha ordinato in via precauzionale il ritiro dai propri punti vendita un formato di Quinoa biologica del proprio marchio. La causa sarebbe la presenza di ocratossina - una micotossina estremamente pericolosa - superiore ai limiti prescritt

Cinque lotti di Quinoa biologica ritirati. Si tratta di prodotti a marchio Conad, per cui l’azienda stessa ha disposto il ritiro in via precauzionale dopo aver rilevato la presenza di ocratossina superiore ai limiti prescritti dalla legge.

L’allerta alimentare riguarda la Quinoa biologica in confezione da 300 grammi della linea Verso Natura Conad e confezionata dall’azienda Melandri Gaudenzio Srl e codice Ean 8003170055476.

Di quale prodotto si tratta

CONAD Soc. Coop. ha ordinato in via precauzionale il richiamo del seguente lotto di produzione:

Quinoa biologica g 300 – Verso Natura CONAD

codice EAN: 8003170055476

Lotti:

086/24 TCM – 03/2025

107/24 TCM – 04/2025

115/24 TCM – 04/2025

127/24 TCM – 05/2025

135/24 TCM – 05/2025

prodotto per Conad da Melandri Gaudenzio s.r.l.

A seguito di controlli interni, è stata rilevata la presenza di ocratossina superiore ai limiti prescritti. Pertanto, tutti i clienti che fossero in possesso di una confezione dei suddetti prodotti sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione o al rimborso.

Fonte: Conad

