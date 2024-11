Ritirato cioccolato fondente per allergeni non dichiarati, la marca e i lotti interessati

Possibile presenza dell’allergene latte non dichiarato in etichetta, Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo dal commercio di un lotto di cioccolata fondente per rischio di presenza di allergeni non dichiarati in etichetta

Cioccolato fondente ritirato dal mercato perché non dichiarata la presenza dell’allergene latte non dichiarato in etichetta. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale.

Si tratta della tavoletta di cioccolata fondente al gusto amarena e mandorle del marchio “Vialetto”.

Il prodotto in questione è venduto in tavolette da 100 grammi, con il numero di lotto L38D4 e il termine minimo di conservazione (TMC) 19/12/2025.

L’azienda La Suissa Srl ha prodotto le tavolette di cioccolato richiamate per Colussi Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in via Serravalle 99, ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda alle persone allergiche al latte di non consumare il cioccolato con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione che sono indicati. Chi è in possesso del prodotto richiamato può riportarlo al punto vendita di acquisto.

