Non mangiare questo riso, contiene metalli pesanti: marca e lotto ritirato

Conad dispone, in via precauzionale, il richiamo di un lotto di riso arborio a proprio marchio, per presenza eccessiva di cadmio

Il brand Conad ha disposto, in in via precauzionale, il richiamo di alcune confezioni di riso arborio della propria private label. Il motivo è la presenza di cadmio superiore ai limiti previsti dalla legge.

Ricordiamo che il cadmio è noto per la sua tossicità renale: può accumularsi nei reni e causare danni ai glomeruli, le unità di filtraggio renale, portando a problemi più gravi come insufficienza renale cronica o ipertensione.

Ma qual è il prodotto oggetto del richiamo? Si tratta di RISO ARBORIO in confezione da 1kg prodotto per Conad da Riso Scotti S.P.A., codice EAN: 8003170003873, lotto: 136/DTMC, con data di scadenza fissata al 15/05/2026.

In una nota, l’azienda avverte i consumatori:

Tutti i clienti che fossero in possesso di una confezione dei suddetti prodotti sono invitati a riportarla in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione o al rimborso. Ci scusiamo per il disagio arrecato

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonte: Conad

Ti consigliamo anche: