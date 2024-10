Richiamata polenta istantanea biologica per alcaloidi tossici: ecco la marca e i lotti da evitare

Il Ministero della Salute ha richiamato due lotti di polenta istantanea biologica a marchio IRIS per la presenza di alcaloidi tossici

È autunno e si tornano a gustare piatti caldi e confortanti come la polenta. Attenzione però se avete in casa una polenta istantanea biologica del marchio IRIS. Il Ministero della Salute ha infatti da poco diffuso il richiamo di due lotti di questo prodotto.

Il motivo dell’allerta è la presenza di alcaloidi tropanici (atropina e scopolamina), sostanze chimiche potenzialmente nocive, in quantità superiori ai limiti consentiti.

I lotti interessati dal richiamo sono i seguenti:

Lotto 121224 – scadenza il 12/12/2024

Lotto 220325 – scadenza il 22/03/2025

Entrambi i lotti sono confezionati in pacchetti da 500 grammi. Il prodotto è distribuito dall’azienda A.S.T.R.A. Bio S.r.l., mentre la produzione è a cura di La Grande Ruota S.r.l., con stabilimento a Dello, in provincia di Brescia.

Come già dicevamo, in questi lotti di polenta istantanea potrebbero essere presenti alcaloidi tropanici. Tali sostanze, presenti naturalmente in alcune piante, possono causare disturbi come mal di testa, nausea, vertigini e, nei casi più gravi, problemi al sistema nervoso. Il fatto che si trovino nella polenta è dovuto probabilmente alla contaminazione accidentale dei chicchi di mais durante la fase di raccolta o produzione.

A scopo precauzionale, il Ministero invita chiunque abbia acquistato i lotti indicati a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita per ottenere una sostituzione o un rimborso.

Fonte: Ministero della Salute

