Richiamato noto integratore di sali minerali per presenza di un contaminante: non utilizzare questi lotti

L'azienda Marco Viti Farmaceutici ha richiamato diversi lotti di integratori Massigen a causa della presenza di un contaminante

L’azienda Marco Viti Farmaceutici ha reso noto il richiamo di alcuni lotti di integratori alimentari a marchio Massigen, a seguito della scoperta della presenza di un contaminante.

Si tratta di alcuni integratori Pronto Recupero, a base di sali minerali e altre sostanze utili a favorire il recupero energetico nei casi di stanchezza e spossatezza, i cui lotti richiamati sono stati prodotti e confezionati nello stabilimento dell’azienda situato in Via Tarantelli, 13/15 a Mozzate, in provincia di Como.

L’azienda ha richiamato in primis il lotto 4190 dell’integratore Massigen Pronto Recupero Zero Zuccheri 18 Buste (VVMI947) in quanto le analisi effettuate hanno rilevato:

presenza in tracce di un contaminante e possibile superamento dei limiti fissati dal regolamento (UE) 2023/915.

Ma l’allerta si è poi estesa in via precauzionale ad altri lotti e prodotti.

Nello specifico si tratta dei seguenti integratori:

Marco Viti specifica che:

In via cautelativa, la scrivente ha deciso di provvedere anche al ritiro di tutte le confezioni di Massigen Pronto Recupero che potenzialmente possono contenere tracce del medesimo contaminante.

L’azienda avverte di non consumare i prodotti appartenenti ai lotti sopra elencati che i consumatori sono invitati a restituire al punto vendita.

Per ulteriori dettagli o aggiornamenti, i consumatori possono contattare direttamente il servizio clienti dell’azienda al numero verde 800 013622.

Fonte: Marco Viti

