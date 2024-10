Richiamato Grana Padano Dop grattugiato per presenza di frammenti metallici: marca e lotto da non consumare

Grana Padano DOP richiamato per possibile contaminazione da frammenti metallici. Scopri marca, lotto interessato e cosa fare se si ha il prodotto in casa

Una nuova allerta alimentare è stata diramata dal Ministero della Salute riguardo un prodotto molto diffuso sulle nostre tavole: il Grana Padano DOP, in versione grattugiata in busta. Il marchio interessato dal richiamo è Consilia, venduto in alcune catene di supermercati del gruppo Selex.

Più nello specifico, il richiamo riguarda le confezioni da 100 grammi di Grana Padano DOP grattugiato, che riportano il seguente numero di lotto e termine minimo di conservazione:

lotto 24256 Y – (TMC) 11/12/2024

Il codice EAN del prodotto è 8000965012676.

Il formaggio richiamato è stato prodotto dalla Latteria Sociale Mantova Società Agricola Cooperativa per conto di Selex Gruppo Commerciale S.p.A., nello stabilimento di Strada Rodone 13, Marmirolo, in provincia di Mantova, con il marchio di identificazione IT 03 365 CE.

Il motivo del richiamo è la possibile presenza di frammenti metallici all’interno della confezione. La presenza di tali contaminanti può causare gravi danni alla salute, come lesioni interne o problemi digestivi.

Cosa fare se hai acquistato il prodotto

Se hai in casa una confezione di questo formaggio grattugiato, controlla immediatamente il lotto e, se corrisponde, non consumare il grana ma restituiscilo subito al punto vendita per ottenere il rimborso o una sostituzione.

Leggi tutte le nostre allerte alimentari.

Non vuoi perdere le nostre notizie?