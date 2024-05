Richiamati piatti monouso e set da cucina Masterchef per migrazione di sostanze chimiche: marche e lotti

Il ministero della Salute ha segnalato un doppio richiamo di prodotti per rischio di migrazione di sostanze negli alimenti. Si tratta di diverse versioni dei piatti monouso del marchio Rey Natura e di un set di utensili da cucina Masterchef, prodotto da Arovo

Il ministero della Salute ha segnalato due importanti richiami che riguardano piatti monouso del marchio Rey Natura e un set di utensili da cucina Masterchef di Arovo. In entrambi i casi, il problema riguarda la possibile migrazione di sostanze chimiche da questi prodotti al cibo, un rischio per la salute dei consumatori.

Ma vediamo nello specifico di che prodotti e lotti si tratta.

Per quanto riguarda i piatti di Rey Natura, il richiamo si riferisce a diversi lotti prodotti dall’azienda Rey Plastica che ha sede a Durazzo, in Albania. Tra i prodotti interessati vi sono i piatti fondi e piani, nonché quelli da dessert, venduti in confezioni da 20 o 25 pezzi.

I piatti richiamati possono essere privi di numero di lotto o appartenere a specifici lotti identificati come P000001 OP02 05/12/2023 e P.09/10/2023 OP_2.

Questo l’elenco dei piatti segnalati dal ministero:

PIATTI REY NATURA FONDI 20 pezzi lotto: 000001 OP02 05/12/2023

PIATTI REY NATURA FONDI 20 pezzi lotto: P. 09/10/2023 OP_2

PIATTI REY NATURA T 500 FONDO 20 pezzi senza lotto di produzione

PIATTI REY NATURA T 500 PIANO 20 pezzi senza lotto di produzione

PIATTI REY DESSERT 25 PEZZI senza lotto di produzione

PIATTI REY NATURA 20 PIANI senza lotto di produzione

PIATTI REY NATURA 20 FONDI senza lotto di produzione

È importante notare che questo non è il primo richiamo legato a Rey Plastica. In precedenza, il Ministero della Salute aveva già segnalato il richiamo di piatti piani Rey Natura e Super Rey per eccessiva migrazione di sostanze chimiche.

Il secondo richiamo riguarda un set di utensili da cucina Masterchef prodotti da Arovo. Durante i controlli di routine, è emerso che questi utensili superavano i limiti legali per la migrazione di ammine aromatiche primarie, sostanze potenzialmente nocive se trasferite agli alimenti.

Arovo ha prontamente deciso di ritirare dal mercato tutti gli articoli appartenenti al lotto specificato, identificato con il numero 2023-10207.

Questo il prodotto a cui dovete fare attenzione:

Arovo Set di 3 utensili da cucina Masterchef – 3 pezzi / unità di vendita in plastica. Lotto: 2023-10207

In entrambi i casi, se avete acquistato questi prodotti, non utilizzateli ma riportateli immediatamente al punto vendita.

