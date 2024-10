Richiamati hamburger Fileni Bio per rischio salmonella: attenzione se hai in casa questo lotto

Il Ministero della Salute ha richiamato tre lotti di hamburger Fileni Bio per rischio salmonella, di cui solo uno con scadenza ancora valida. I dettagli utili su come riconoscere i prodotti da non consumare

Si torna a parlare di Fileni, ma stavolta non per le controversie legate agli allevamenti intensivi di polli nelle Marche. Al centro dell’attenzione, in questo caso, c’è una allerta alimentare che riguarda gli hamburger di bovino bio.

Il Ministero della Salute ha emesso infatti un avviso di richiamo riguardante 3 lotti di hamburger di bovino biologico, prodotti dalla nota azienda (due dei quali però già scaduti). La decisione è stata presa a seguito del riscontro di un potenziale rischio microbiologico, in particolare legato alla presenza di salmonella, un batterio noto per causare intossicazioni alimentari.

I lotti interessati, tutti confezionati in porzioni da 180 grammi, sono i seguenti:

Lotto 45672 con scadenza il 26 ottobre 2024

Lotto 45372 con scadenza il 27 ottobre 2024

Lotto 45072 con scadenza il 29 ottobre 2024

Come potete vedere, solo uno è ancora con scadenza valida (ad oggi). Nella seguente infografica potete conoscere tutti i dettagli.

Tutti gli hamburger oggetto del richiamo sono stati prodotti nello stabilimento Bioalleva Srl, situato a Vallese di Oppeano, nella provincia di Verona.

Come già specificato, il problema di questi hamburger è la possibile contaminazione con salmonella, uno dei batteri più comuni responsabili di tossinfezioni alimentari. Gli alimenti più a rischio comprendono uova crude o poco cotte, latte non pastorizzato e appunto carne, poco cotta.

La presenza di salmonella negli alimenti rappresenta un serio rischio per la salute pubblica, con sintomi che possono includere diarrea, febbre e crampi addominali. In alcuni casi, le infezioni possono portare a complicazioni più gravi, soprattutto in individui con un sistema immunitario compromesso.

Come avrete capito, se per caso avete ancora in frigorifero questi hamburger, non dovete assolutamente consumarli, riportateli invece prontamente al punto vendita.

Fonte: Ministero della Salute

