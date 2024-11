Richiamati filetti di alici all’olio di oliva Conad, contengono istamina oltre i limiti

Conad ha richiamato un lotto di filetti di alici Sapori & Dintorni per la presenza di istamina oltre i limiti di legge

Una nuova allerta alimentare riguarda un prodotto venduto a marchio proprio da una nota catena di supermercati. Parliamo dei filetti di alici all’olio d’oliva di Sapori & Dintorni Conad, un cui lotto è risultato contenere istamina oltre i limiti di legge.

Il prodotto a cui fare attenzione, venduto in vasetti di vetro da 156 grammi (peso sgocciolato 84 grammi), è il seguente:

lotto 24165

termine minimo di conservazione (TMC) 30 settembre 2025

codice EAN 80129059

I filetti di alici richiamati sono stati prodotti da Iconsitt Srl, nello stabilimento di Aspra, a Bagheria (provincia di Palermo), e distribuiti attraverso Conad Società Cooperativa. Lo stabilimento di produzione ha il marchio di identificazione IT 455 CE.

Ricordiamo che l’istamina è una sostanza che può provocare gravi reazioni allergiche e sintomi come mal di testa, nausea e disturbi gastrointestinali, soprattutto nei consumatori più sensibili. La concentrazione di istamina nei prodotti ittici può aumentare se il pesce non è conservato correttamente e, purtroppo, il livello riscontrato in questo lotto ha superato i limiti stabiliti dalla legge.

Per motivi di sicurezza, Conad invita i consumatori che dovessero avere in casa il lotto di prodotto attenzionato a non consumarlo ma restituirlo presso il punto vendita. Nel richiamo si legge:

A seguito di controlli, è stata riscontrata la presenza di Istamina al di sopra dei valori di legge. Invitiamo i clienti che fossero in possesso del prodotto appartenente al medesimo lotto, a riportarlo al punto di vendita Conad dove è stato acquistato, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso.

Fonte: Conad

