Richiamate vongole surgelate per Pfas oltre i limiti: marca e lotto da non consumare

Un lotto di vongole surgelate è stato richiamato per presenza di PFAS oltre i limiti di legge. Controllate subito se lo avete in casa e in caso restituitelo al punto vendita

Parliamo spesso di Pfas, ma non capita altrettanto spesso di assistere a richiami alimentari per livelli troppo alti di queste sostanze negli alimenti. Stavolta, invece, il ministero della Salute ha segnalato una nuova allerta alimentare che riguarda le vongole surgelate in cui è proprio la presenza di Pfas ad essere oltre i limiti di legge.

Ricordiamo che i Pfas sono composti chimici industriali altamente persistenti nell’ambiente, non a caso negli Usa sono noti come “forever chemicals” (sostanze chimiche per sempre) perché non si degradano facilmente. Il problema è poi che possono accumularsi nel corpo umano e sono associati a rischi significativi per la salute, tra cui effetti negativi sul sistema endocrino e riproduttivo.

Ma tornando all’allerta alimentare, questa riguarda un lotto di vongole del Pacifico, sgusciate, cotte e surgelate.

A seguire tutti i dettagli da conoscere relativi al prodotto richiamato dal mercato:

Prodotto: Vongole del Pacifico cotte, sgusciate e surgelate

Marca: Marinai

Confezionamento: Buste termosaldate

Confezioni Interessate: Buste da 120 grammi con scadenza al 9 e 10 marzo 2026 – Buste da 800 grammi con scadenza al 09 marzo 2026

– Numero di Lotto: VN166VI026

Stabilimento di Produzione: Viet Long Kien Giang Limited Company, Vietnam

Distributore: Nai Prodotti Ittici Srl

Cosa fare se hai in casa le vongole richiamate

Se avete acquistato proprio questa marca di vongole, controllate immediatamente il lotto e, nel caso corrisponda a quello segnalato, non consumate il prodotto. Le confezioni vanno prontamente riportate al punto vendita per avere un rimborso o una sostituzione.

Ieri era stata resa nota anche un’altra allerta alimentare che riguarda la carne Simmenthal. Per rimanere informato, leggi tutte le nostre allerte alimentari.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Ministero della Salute