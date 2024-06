Richiamate uova per sospetta contaminazione microbiologica: marca e lotti da non consumare

Il Ministero della Salute ha emesso un richiamo precauzionale per quattro partite di uova fresche a marchio "Vanzelli" per sospetta contaminazione microbiologica

Nuova allerta alimentare che riguarda le uova. Il Ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo per alcuni prodotti del marchio “Vanzelli”, uova distribuite dall’azienda agricola Vanzelli Gino di Sant’Angelo di Piove (PD).

Si tratta di uova di diverse tipologie, racchiuse in confezioni di vario genere. Nello specifico, i prodotti a cui fare attenzione sono i seguenti:

Confezioni da 6 uova fresche allevate in gabbia: large” e “maxi” – data di scadenza il periodo compreso tra il 15/07/2024 e il 19/07/2024

– data di scadenza il periodo compreso tra il 15/07/2024 e il 19/07/2024 Confezioni da 10 uova allevate in gabbia : “large” – data di scadenza dal 15/07/2024 al 19/07/2024.

: – data di scadenza dal 15/07/2024 al 19/07/2024. Confezioni da 30 uova fresche “categoria A” allevate in gabbia – scadenza dal 15/07/2024 al 19/07/2024

Il marchio dello stabilimento che si trova sulle confezioni è IT R8834CE.

Il richiamo è stato effettuato in via precauzionale per una sospetta contaminazione microbiologica, non meglio specificata ma che potrebbe rappresentare un pericolo per i consumatori. La contaminazione microbiologica delle uova può derivare da vari fattori, inclusi problemi durante il processo di produzione o confezionamento.

I clienti che hanno acquistato le confezioni di uova con i riferimenti sopra indicati sono invitati a non consumarle e a restituirle al punto vendita per ottenere un rimborso o una sostituzione.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Ministero della Salute

Se vuoi rimanere sempre informato/a sui nuovi richiami di prodotti, leggi tutte le nostre allerte alimentari.