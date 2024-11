Richiamate orecchiette alla cime di rapa surgelate vendute alla Lidl: possono contenere pezzi di metallo

Lidl ha richiamato un lotto di orecchiette alle cime di rapa surgelate del marchio Italiamo per rischio di corpi metallici all'interno. Ecco come riconoscere il prodotto da non consumare

Lidl Italia ha reso noto un richiamo volontario per un lotto di orecchiette alle cime di rapa surgelate a marchio Italiamo.

La decisione è stata presa in seguito alla possibile presenza di corpi estranei metallici all’interno del prodotto, il che ovviamente rappresenta un potenziale rischio per la sicurezza dei consumatori.

Ieri, anche il Ministero della Salute ha segnalato questo richiamo sulla sezione del suo sito dedicata alle allerte alimentari.

Come riconoscere le orecchiette richiamate

Il richiamo coinvolge le confezioni da 500 grammi di orecchiette surgelate con il lotto LG271A e data di scadenza (TMC) fissata per marzo 2026.

Le confezioni, che riportano il codice EAN 20423582, sono state prodotte nello stabilimento di Alanno, in provincia di Pescara, da Industrie Rolli Alimentari, fornitore di Lidl per questa tipologia di prodotto.

Tutti gli altri lotti delle orecchiette sono sicuri e non soggetti a richiamo.

Cosa fare se si ha in casa il prodotto

Per i consumatori che possiedono una confezione del lotto richiamato, Lidl raccomanda di non consumare il prodotto e di riportarlo in qualsiasi punto vendita della catena. Sarà possibile ottenere un rimborso completo, anche senza presentare lo scontrino d’acquisto. Per ulteriori informazioni, Lidl ha attivato un numero verde (800 480048).

Questo richiamo evidenzia l’importanza della vigilanza e del controllo nella filiera alimentare, anche per i prodotti surgelati. In Italia, quasi quotidianamente, vengono diramate allerte alimentari che riguardano diversi prodotti, dai freschi ai confezionati. È quindi fondamentale rimanere informati e prestare attenzione a tali comunicazioni, che vengono affisse anche all’interno dei supermercati.

